jueves 18  de  diciembre 2025
PRESIÓN EN EL CARIBE

EEUU activará transpondedores de aviones militares en el espacio aéreo de Curazao tras incidente con JetBlue

Curazao, ubicada a solo 40 millas de la costa venezolana, se ha convertido en un punto estratégico dentro de la operación regional de EEUU

Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el Caribe en el marco de la lucha contra el narcotráfico

Cortesía X @Southcom
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Aviones militares de Estados Unidos activarán de forma obligatoria sus transpondedores cuando operen en el espacio aéreo de Curazao, como medida preventiva para evitar accidentes con aeronaves civiles, tras un incidente reciente que involucró a un vuelo comercial de JetBlue y un avión de reabastecimiento de la Fuerza Aérea estadounidense.

La decisión se produce luego de que el primer ministro de Curazao, Gilmar “Pik” Pisas, sostuviera conversaciones con el cónsul general de Estados Unidos, tras la denuncia realizada el pasado 12 de diciembre por la tripulación de un vuelo de JetBlue que estuvo cerca de colisionar con una aeronave militar estadounidense poco después de despegar de la isla.

Según un comunicado oficial difundido desde Willemstad, el gobierno de Curazao calificó los hechos como “muy serios”, subrayando los riesgos que este tipo de incidentes representan para la seguridad del espacio aéreo nacional.

Coordinación con Estados Unidos

De acuerdo con Crónicas del Caribe, tras los contactos diplomáticos, Pisas recibió confirmación de que varias agencias del gobierno estadounidense —incluidos el Departamento de Estado, el Comando Sur y la Administración Federal de Aviación (FAA)— mantienen conversaciones con el Proveedor de Servicios de Navegación Aérea del Caribe Holandés (DC-ANSP) para impedir que situaciones similares se repitan.

“Se acordó que los aviones militares estadounidenses activarán su transpondedor en nuestro espacio aéreo para garantizar que sean visibles para las autoridades aéreas locales”, señaló el primer ministro curazoleño en el comunicado oficial.

El transpondedor es un dispositivo clave de identificación y seguimiento aéreo, que permite a los radares civiles detectar con precisión la posición, altitud y velocidad de las aeronaves.

Contexto regional y despliegue militar

El incidente ocurre en un contexto de despliegue militar sin precedentes de Estados Unidos en el Caribe, impulsado por la administración del presidente Donald Trump para reforzar la lucha contra el narcotráfico y como parte de su política de “máxima presión” contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Curazao, ubicada a solo 40 millas de la costa venezolana, se ha convertido en un punto estratégico dentro de esta operación regional, lo que ha incrementado la presencia de aeronaves militares en su espacio aéreo.

Pisas también informó que la representación estadounidense ha contactado a aerolíneas comerciales y compañías de cruceros para mantenerlas informadas sobre los desarrollos recientes y garantizar un tránsito aéreo y marítimo seguro y ordenado.

“El primer ministro quiere enfatizar que no hay indicios de un peligro inmediato para Curazao y que el Gobierno continúa monitoreando la situación de manera constante”, concluye el comunicado.

FUENTE: Con información de Crónicas del Caribe

