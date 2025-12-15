lunes 15  de  diciembre 2025
Vuelo de JetBlue casi colisiona con avión militar de EEUU cerca de Venezuela

El mes pasado, la FAA emitió una advertencia a las aeronaves estadounidenses para que extremen precauciones al operar cerca del espacio aéreo venezolano

Aviones de la aerolínea estadounidense, Jetblue.

CORTESIA/ JETBLUE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Un vuelo comercial de la aerolínea JetBlue estuvo a punto de colisionar en el aire con un avión cisterna de la Fuerza Aérea de Estados Unidos mientras operaba en el Caribe, en un incidente ocurrido el viernes.

Según el reporte de The New York Post, el vuelo 1112 de JetBlue, que cubría la ruta entre Curazao y el aeropuerto JFK de Nueva York, tuvo que detener abruptamente su ascenso para evitar un impacto con una aeronave militar estadounidense que participaba en operaciones de apoyo a la concentración militar de EEUU cerca de Venezuela.

“Casi chocamos en el aire aquí arriba”, se escucha decir al piloto del vuelo comercial en una grabación de la comunicación con el control de tráfico aéreo. “Pasaron justo en nuestra trayectoria de vuelo… No tienen el transpondedor encendido, es indignante”, denunció el comandante, de acuerdo con el audio divulgado.

Tensión militar en la región

El piloto explicó que el avión cisterna cruzó su trayectoria a la misma altitud, a una distancia estimada entre tres y ocho kilómetros, lo que obligó a la tripulación a interrumpir el ascenso para evitar una colisión. Un controlador aéreo respondió calificando el hecho como “indignante”, al referirse a la presencia de una aeronave no identificada en el espacio aéreo.

El incidente ocurrió en un contexto de intensificación de la actividad militar estadounidense en el Caribe, luego de que fuerzas de EEUU lanzaran más dos docenas de ataques contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Mar Caribe y el Pacífico oriental, operaciones que, según reportes oficiales, han dejado más de 80 fallecidos.

Estas acciones forman parte de una estrategia de presión contra el régimen autoritario de Nicolás Maduro.

JetBlue confirmó que el incidente fue reportado a las autoridades federales. “Nuestra tripulación está capacitada para manejar situaciones de este tipo y agradecemos que hayan informado de inmediato lo ocurrido”, declaró Derek Dombrowski, portavoz de la aerolínea, quien aseguró que la compañía colaborará con cualquier investigación.

Advertencias sobre el espacio aéreo venezolano

El mes pasado, la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió una advertencia a las aeronaves estadounidenses para que extremen precauciones al operar cerca del espacio aéreo venezolano, debido al “empeoramiento de la situación de seguridad” y al aumento de la actividad militar en la región.

Curazao, desde donde despegó el vuelo afectado, se encuentra a apenas 40 millas de la costa norte de Venezuela, una zona estratégica donde confluyen rutas comerciales, operaciones militares y misiones antidrogas.

El Pentágono remitió las consultas a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que hasta el momento no ha emitido comentarios oficiales sobre el incidente, según indicó el reporte.

FUENTE: Con información de The New York Post

