viernes 12  de  diciembre 2025
Asume el nuevo jefe del Comando Sur de EEUU para América Latina y el Caribe

"Me honra asumir este cargo como comandante interino del Comando Sur de Estados Unidos", dijo el teniente general Evan L. Pettus durante una ceremonia en Doral

El teniente general Evan L. Pettus es el nuevo jefe del Comando Sur de Estados Unidos.

El teniente general Evan L. Pettus es el nuevo jefe del Comando Sur de Estados Unidos.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — El teniente general Evan L. Pettus asumió este viernes el liderazgo del Comando Sur de Estados Unidos, cuya jurisdicción comprende la región de América Latina y el Caribe, donde Washington ha desplegado miles de soldados para una operación contra narcotraficantes.

"Me honra asumir este cargo como comandante interino del Comando Sur de Estados Unidos", dijo durante una ceremonia celebrada en la sede del cuerpo en Doral, a las afueras de Miami.

Pettus, que hasta la fecha era el comandante de las fuerzas aéreas del Comando Sur, supervisará el incremento militar en el Caribe y los ataques contra traficantes de drogas en la región.

Sustituyó al almirante Alvin "Bull" Holsey, retirado a la vida civil tras 37 años de servicio.

Holsey anunció a mediados de octubre su retiro como jefe del Comando Sur.

Los desafíos

Desde septiembre, Washington ha lanzado una operación contra narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de al menos 87 muertos.

Estados Unidos movilizó además en el Caribe al mayor portaviones del mundo, junto con una flota de buques de guerra.

La Administración del presidente Donald Trump ha designado a los narcotraficantes como grupos terroristas y anunció que los combatirá como tal. El gobernante chavista Nicolás Maduro es acusado por Estados Unidos de liderar el Cártel de los Soles y de exportar el crimen a través de la pandilla El Tren Aragua a varios países, entre ellos Estados Unidos, lo que representa una amenaza a la seguridad nacional.

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, por el que Estados Unidos ha puesto precio por información que lleve a su arresto, afirma que el gobierno de Donald Trump tiene intención de "derrocarlo".

Washington y gran parte de la comunidad internacional acusan a Maduro de haber cometido un fraude electoral el año pasado para mantenerse al frente de un país golpeado por años de crisis económica y política, provocando la migración de más de ocho millones de venezolanos.

"Los desafíos que enfrentamos son complejos, pero trabajando junto a nuestros socios podemos y vamos a lograr un impacto duradero", declaró Pettus en su discurso.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

