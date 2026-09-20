Groenlandia firma acuerdo con EEUU en el marco de la Asamblea General de la ONU que inicia este lunes

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, afirmó que el acuerdo entre EEUU y Groenlandia será beneficioso.

NUEVA YORK .-El acuerdo de Groenlandia y EEUU que prevé la presencia militar estadounidense permanente en el territorio autónomo de Dinamarca y el veto a China y Rusia está próximo a ser formalizado en Nueva York , en el contexto de la 81° Asamblea General de la ONU que inicia mañana lunes 21.

Este domingo, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, volaron a Nueva York para firmar con el presidente Donald Trump el pacto que establece términos para la seguridad de la isla ártica, el Reino de Dinamarca y Estados Unidos, según informaciones.

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"Estoy viajando a Nueva York. Va a ser un momento importante. Y espero con ansias un buen trato para Groenlandia, el Reino de Dinamarca y Estados Unidos", afirmó Frederiksen en un mensaje en las redes en el que se muestra sentada en un avión.

Indicó que ha estado “en estrecho contacto” en los últimos días y semanas con sus homólogos de Alemania, Francia y Reino Unido, así como con aliados nórdicos y socios en la Unión Europea y la OTAN, en alusión a la firma del acuerdo con el gobierno de EEUU.

El presidente Donald Trump anunció el pacto que calificó de histórico este sábado tras superar tensiones generadas entre EEUU y Groenlandia.

Acuerdo bueno

Poco antes de emprender el viaje a Nueva York, Frederiksen expresó a los medios su confianza en que el acuerdo será bueno para los países involucrados.

“No pondría mi firma en un acuerdo que no fuera bueno para Groenlandia y para el Reino de Dinamarca; y Jens-Federik Nielsen tampoco lo haría”, afirmó a medios públicos del país nórdico.

Confirmó que se reunirá en Nueva York con el presidente Trump con quien tiene una "excelente relación" ,según dijo.

"En un mundo convulso, creo que este acuerdo es positivo para nuestra seguridad. Tanto desde una perspectiva europea como desde el punto de vista del reino, como desde la perspectiva de la OTAN", subrayó la primera ministra danesa quien era esperada por su ministro de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen.

PM, Mette Frederiksen;



“I’m now traveling to New York. I’m looking forward to some important days ahead — and to the prospect of a good agreement for Greenland, the Kingdom of Denmark and the United States.



Over the past days and weeks, I have been in close contact with my… pic.twitter.com/om422q3pEq — Orla Joelsen (@OJoelsen) September 20, 2026

Tranquilidad en Groenlandia

El presidente de Groenlandia quien también voló a Nueva York también envió un mensaje sobre la “preocupación” existente en su población, que compartió en la red Facebook.

"Han sido tiempos difíciles para muchas personas en nuestro país, y sé que ha habido tanta preocupación como miedo por lo que pudiera suceder (...)", dijo Jens-Frederik Nielsen quien viaja acompañado del ministro de Exteriores, Múte B. Egede.

No obstante, destacó que ahora “habrá más tranquilidad”.

El presidente del Comité Militar de la Alianza Atlántica, el almirante Giuseppe Cavo Dragone, señaló la víspera en Copenhague que el “acuerdo es muy bienvenido”.

Ninguna de las altas autoridades reveló contenido del acuerdo ni qué día se firmará.

La Asamblea General de la ONU culminará formalmente el 28 de septiembre y cierra con una sesión plenaria de alto nivel final el siguiente día 29 de septiembre.

JUST NOW: Danish PM Mette Frederiksen just declared: “I would not put my signature on an agreement that was not good for Greenland and for the Kingdom of Denmark, and neither would Jens-Frederik Nielsen.” pic.twitter.com/nj7MwUYGlS — WORLD NEWS (@_MAGA_NEWS_) September 20, 2026

FUENTE: Con información de red X; EFE; @Maga_News;