domingo 20  de  septiembre 2026
NUEVA YORK

Groenlandia firma acuerdo con EEUU en el marco de la Asamblea General de la ONU que inicia este lunes

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el presidente del territorio autónomo Jens-Frederik Nielsen, viajaron para reunirse con Trump

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, afirmó que el acuerdo entre EEUU y Groenlandia será beneficioso.&nbsp;

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, afirmó que el acuerdo entre EEUU y Groenlandia será beneficioso. 

EFE
Por Julián Varela

NUEVA YORK.-El acuerdo de Groenlandia y EEUU que prevé la presencia militar estadounidense permanente en el territorio autónomo de Dinamarca y el veto a China y Rusia está próximo a ser formalizado en Nueva York, en el contexto de la 81° Asamblea General de la ONU que inicia mañana lunes 21.

Este domingo, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, volaron a Nueva York para firmar con el presidente Donald Trump el pacto que establece términos para la seguridad de la isla ártica, el Reino de Dinamarca y Estados Unidos, según informaciones.

Lee además
El presidente Donald Trump saluda después de bajarse del Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 28 de agosto de 2026.
SEGURIDAD

El acuerdo de Trump con Groenlandia: presencia permanente de EEUU y veto a China y Rusia
El presidente Donald Trump en una reunión en la Casa Blanca.
PACTO "HISTÓRICO"

EEUU y Groenlandia alcanzan acuerdo por la seguridad territorial y el veto a China y Rusia

"Estoy viajando a Nueva York. Va a ser un momento importante. Y espero con ansias un buen trato para Groenlandia, el Reino de Dinamarca y Estados Unidos", afirmó Frederiksen en un mensaje en las redes en el que se muestra sentada en un avión.

Indicó que ha estado “en estrecho contacto” en los últimos días y semanas con sus homólogos de Alemania, Francia y Reino Unido, así como con aliados nórdicos y socios en la Unión Europea y la OTAN, en alusión a la firma del acuerdo con el gobierno de EEUU.

El presidente Donald Trump anunció el pacto que calificó de histórico este sábado tras superar tensiones generadas entre EEUU y Groenlandia.

Acuerdo bueno

Poco antes de emprender el viaje a Nueva York, Frederiksen expresó a los medios su confianza en que el acuerdo será bueno para los países involucrados.

“No pondría mi firma en un acuerdo que no fuera bueno para Groenlandia y para el Reino de Dinamarca; y Jens-Federik Nielsen tampoco lo haría”, afirmó a medios públicos del país nórdico.

Confirmó que se reunirá en Nueva York con el presidente Trump con quien tiene una "excelente relación" ,según dijo.

"En un mundo convulso, creo que este acuerdo es positivo para nuestra seguridad. Tanto desde una perspectiva europea como desde el punto de vista del reino, como desde la perspectiva de la OTAN", subrayó la primera ministra danesa quien era esperada por su ministro de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen.

Tranquilidad en Groenlandia

El presidente de Groenlandia quien también voló a Nueva York también envió un mensaje sobre la “preocupación” existente en su población, que compartió en la red Facebook.

"Han sido tiempos difíciles para muchas personas en nuestro país, y sé que ha habido tanta preocupación como miedo por lo que pudiera suceder (...)", dijo Jens-Frederik Nielsen quien viaja acompañado del ministro de Exteriores, Múte B. Egede.

No obstante, destacó que ahora “habrá más tranquilidad”.

El presidente del Comité Militar de la Alianza Atlántica, el almirante Giuseppe Cavo Dragone, señaló la víspera en Copenhague que el “acuerdo es muy bienvenido”.

Ninguna de las altas autoridades reveló contenido del acuerdo ni qué día se firmará.

La Asamblea General de la ONU culminará formalmente el 28 de septiembre y cierra con una sesión plenaria de alto nivel final el siguiente día 29 de septiembre.

FUENTE: Con información de red X; EFE; @Maga_News;

Temas
Te puede interesar

Megaproyecto de Trump refuerza la seguridad de la Casa Blanca

Fuerzas militares de EEUU atacan embarcación rápida en rutas del narcotráfico en el Caribe

Tribunal de apelaciones frena las deportaciones de EEUU a terceros países

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El director de cine ruso Andréi Sviáguintsev saludad en el escenario tras recibir el Gran Premio del Jurado del Festival de Cine de Cannes por la película Minotauro, el 23 de mayo de 2026 en la ciudad de Francesa
POLÉMICA

Rusia declara "agente extranjero" al aclamado director de cine Sviáguintsev

Un ataque a Arabia Saudita con dron hutí causó daños en Taif, según la fotografía distribuida por la Agencia de Prensa Saudí (SPA) el 17 de septiembre de 2026
MEDIO ORIENTE

Arabia Saudita en alerta tras ataques desde Yemen con respaldo de Irán, EEUU extrema precauciones

Ildefonso Castro, secretario de Política Internacional del Partido Popular (PP) de España
ESPAÑA

Entrada masiva a Ceuta "es un asunto de soberanía"

El presidente Donald J. Trump muestra el gran proyecto en la Casa Blanca con donaciones privadas.
WASHINGTON

Megaproyecto de Trump refuerza la seguridad de la Casa Blanca

Cilia Flores se declaró inocente de todos los cargos ante el juez federal en Nueva York el el 5 de enero de 2026. 
VENEZUELA

Cilia Flores y la doble vara de la "casa por cárcel"

Te puede interesar

El presidente Donald J. Trump muestra el gran proyecto en la Casa Blanca con donaciones privadas.
WASHINGTON

Megaproyecto de Trump refuerza la seguridad de la Casa Blanca

Por Leonardo Morales
Ildefonso Castro, secretario de Política Internacional del Partido Popular (PP) de España
ESPAÑA

Entrada masiva a Ceuta "es un asunto de soberanía"

El director de El País Jan Martínez Ahrens, interviene durante el acto por el 50 aniversario de El País, en el Museu Marítim, a 4 de mayo de 2026, video
LIBERTAD DE PRENSA

Director del diario El País: "El periodismo solo puede vivir en condiciones democráticas"

Pedro M. Chadid, imagen de Elcielo en Miami.
RECONOCIMIENTO

Pedro M. Chadid: "Mantener una estrella Michelin es un compromiso con Colombia"

Abolfazl Pasandideh, embajador de la República Islámica de Irán ante México, inició su misión en julio de 2025 con la entrega de sus cartas credenciales a Jonathan Chait Auerbach, director de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores
POLÍTICA

Analista señala que Irán emplea presencia en México para "explorar" escenarios desde cercanía a EEUU