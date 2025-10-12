Tribunal federal devuelve a Trump el control de la Guardia Nacional en Illinois, pero veta su despliegue

Manifestantes agreden a oficiales de la ley estatales y locales cerca de una instalación de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Broadview, Illinois, el 10 de octubre de 2025.

WASHINGTON — El Tribunal de Apelaciones del Séptimo Distrito falló a favor del presidente Donald Trump , una decisión en la que le devuelve el control de la Guardia Nacional en Illinois , pero bajo unas condiciones que impiden su despliegue efectivo.

El tribunal acepta así que Trump tiene competencias para asumir el control del cuerpo militar y los militares "no tienen que volver a sus estados de origen a menos que un tribunal lo ordene", según la sentencia, recogida por medios estadounidenses.

El pasado jueves la jueza federal April Perry, nombrada por el expresidente Joe Biden, bloqueó el uso de la Guardia Nacional en respuesta a una demanda presentada por los gobiernos de Illinois y Chicago por "invasión inconstitucional de Illinois por parte del Gobierno federal".

"Se ordena que se conceda la solicitud de los demandantes para una suspensión administrativa en cuanto a la federalización de la Guardia Nacional y que se niegue en cuanto al despliegue", indicó el fallo del Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito estadounidense.

Con esta decisión se confirma en gran parte la suspensión de una corte inferior a la movilización ordenada por el presidente Donald Trump como parte de su campaña de deportación masiva de inmigrantes irregulares.

Amenazas contra agentes de ICE

Trump ordenó el despliegue para mantener el orden en las calles de Illinois y Chicago y proteger a los agentes de ICE, que han sido últimamente blanco de ataque de los demócratas por ejercer su trabajo. Los manifestantes también han realizado disturbios en los centros de detención de inmigrantes indocumentados.

"Donald Trump no es un rey y su administración no está por encima de la ley", dijo tras la decisión de Perry el gobernador de Illinois, el demócrata JB Pritzker.

Unos 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois bajo mando federal y otros 200 miembros de la Guardia Nacional de Texas fueron enviados a Chicago en la noche del miércoles con la orden de estar activos durante 60 días.

El objetivo es "proteger al Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés (ICE) y al personal de otras agencias gubernamentales que realizan funciones federales como la aplicación de la ley federal y para proteger las propiedades federales", según ha informado el Mando Norte de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

