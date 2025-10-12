domingo 12  de  octubre 2025
MIGRACIÓN

Tribunal federal devuelve a Trump el control de la Guardia Nacional en Illinois, pero veta su despliegue

La jueza federal April Perry, nombrada por el expresidente Joe Biden, bloqueó el uso de la Guardia Nacional en respuesta a una demanda presentada por los gobiernos de Illinois y Chicago

Manifestantes agreden a oficiales de la ley estatales y locales cerca de una instalación de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Broadview, Illinois, el 10 de octubre de 2025.

Manifestantes agreden a oficiales de la ley estatales y locales cerca de una instalación de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Broadview, Illinois, el 10 de octubre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Tribunal de Apelaciones del Séptimo Distrito falló a favor del presidente Donald Trump, una decisión en la que le devuelve el control de la Guardia Nacional en Illinois, pero bajo unas condiciones que impiden su despliegue efectivo.

El tribunal acepta así que Trump tiene competencias para asumir el control del cuerpo militar y los militares "no tienen que volver a sus estados de origen a menos que un tribunal lo ordene", según la sentencia, recogida por medios estadounidenses.

Lee además
La policía local y estatal detiene a un hombre mientras los manifestantes se reúnen cerca de una instalación de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en oposición a la detención de inmigrantes indocumentados tras la orden del presidente Donald Trump de aumentar la presencia federal y reforzar la aplicación de la ley de inmigración a través del Departamento de Seguridad Nacional en Broadview, Illinois, el 3 de octubre de 2025.
EEUU

Illinois y Chicago demandan a la Administración Trump por el despliegue de la Guardia Nacional
Agentes federales, incluidos miembros del Departamento de Seguridad Nacional, ICE y otros, custodian una instalación de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el centro de Portland, Oregón, ante la amenaza de manifestantes proinmigración indocumentada.
Inmigración

Jueza suspende temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

El pasado jueves la jueza federal April Perry, nombrada por el expresidente Joe Biden, bloqueó el uso de la Guardia Nacional en respuesta a una demanda presentada por los gobiernos de Illinois y Chicago por "invasión inconstitucional de Illinois por parte del Gobierno federal".

"Se ordena que se conceda la solicitud de los demandantes para una suspensión administrativa en cuanto a la federalización de la Guardia Nacional y que se niegue en cuanto al despliegue", indicó el fallo del Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito estadounidense.

Con esta decisión se confirma en gran parte la suspensión de una corte inferior a la movilización ordenada por el presidente Donald Trump como parte de su campaña de deportación masiva de inmigrantes irregulares.

Amenazas contra agentes de ICE

Trump ordenó el despliegue para mantener el orden en las calles de Illinois y Chicago y proteger a los agentes de ICE, que han sido últimamente blanco de ataque de los demócratas por ejercer su trabajo. Los manifestantes también han realizado disturbios en los centros de detención de inmigrantes indocumentados.

"Donald Trump no es un rey y su administración no está por encima de la ley", dijo tras la decisión de Perry el gobernador de Illinois, el demócrata JB Pritzker.

Unos 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois bajo mando federal y otros 200 miembros de la Guardia Nacional de Texas fueron enviados a Chicago en la noche del miércoles con la orden de estar activos durante 60 días.

El objetivo es "proteger al Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés (ICE) y al personal de otras agencias gubernamentales que realizan funciones federales como la aplicación de la ley federal y para proteger las propiedades federales", según ha informado el Mando Norte de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP

Temas
Te puede interesar

Exdirector del FBI James Comey y la fiscal Leticia James, en el banquillo de acusados

Ratifican sentencia al autor material del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay

Tribunal fija fecha para revisar condena de beisbolista dominicano Wander Franco

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La fiscal general de Nueva York Letitia James, hace campaña por el socialista candidato a la alcaldía de la Gran Manzana, Zohran Mamdani. 
LA JUSTICIA DE VUELTA

Exdirector del FBI James Comey y la fiscal Leticia James, en el banquillo de acusados

Cubanos cocinan afuera de sus casas durante un apagón nacional causado por un fallo en la red eléctrica en La Habana el 15 de marzo de 2025. 
COLAPSO

Salida de termoeléctrica Felton agrava crisis en Cuba; aumentan los apagones y la angustia de la población

Imagen del videoclip de la canción Nunca había amado así de Juan Gabriel. video
PLATAFORMAS

"Detrás del ídolo": Netflix estrena serie documental sobre Juan Gabriel

La cantante Katy Perry y el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau. 
CELEBRIDADES

Fotografías confirman romance entre Katy Perry y Justin Trudeau

Un hombre duerme frente a un edificio en La Habana el 2 de octubre de 2025.
REPORTAJE

Un extraño virus afecta a los cubanos en medio de intensos apagones y escasez de agua

Te puede interesar

Fachada de Iglesia de Gesu, Miami.
CLIMA DE PREOCUPACIÓN

Florida: ¿Continúan siendo lugares sagrados los templos religiosos?

Por DANIEL CASTROPÉ
Un hombre duerme frente a un edificio en La Habana el 2 de octubre de 2025.
REPORTAJE

Un extraño virus afecta a los cubanos en medio de intensos apagones y escasez de agua

La fiscal general de Nueva York Letitia James, hace campaña por el socialista candidato a la alcaldía de la Gran Manzana, Zohran Mamdani. 
LA JUSTICIA DE VUELTA

Exdirector del FBI James Comey y la fiscal Leticia James, en el banquillo de acusados

El hoy presidente Gustavo Petro, hace la forma de un corazón junto a su hijo Nicolás, mientras celebra en la sede del partido, en Bogotá, el día de las elecciones.
CRIMEN ORGANIZADO

Cabecilla del Tren de Aragua propone a Gustavo Petro "diálogo para desmovilización" de la banda

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de EEUU, Donald Trump, reunidos en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
CONFLICTO

En medio de desafíos, avanza plan de paz de Trump para Gaza