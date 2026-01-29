viernes 30  de  enero 2026
Corte federal de EEUU: es ilegal cese del TPS para inmigrantes de Venezuela y Haití

El Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito determinó excesos del Departamento de Seguridad Nacional al ejercer poder ilimitado para anular el beneficio

El TPS fue motivo de protesta de organizaciones comunitarias venezolanas en Miami, Florida.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Tres meses después de un dictamen de la Corte Suprema, un tribunal federal de apelaciones dictaminó ilegalidad en la medida del gobierno de EEUU que puso fin, en 2025, al Estatus de Protección Temporal (TPS) que dio protección a más de miles de inmigrantes de Venezuela y de Haití que trabajaban en el país, tras huir de sus naciones de origen.

Los jueces del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito argumentaron en su fallo que la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, se excedió en su autoridad al ordenar el cese del beneficio. Más tarde, su dictamen fue avalado por la Corte Suprema, el 3 de octubre de 2025, luego de marchas y contramarchas procesales.

“Las acciones de la secretaria contradicen fundamentalmente el diseño estatutario del Congreso y su pretensión de ejercer un poder absoluto e ilimitado para anular el TPS de un país es irreconciliable con el lenguaje claro del estatuto”, establecieron los tres jueces según los reportes.

Ilegalidad en el fin del TPS

Los integrantes del tribunal, Kim Wardlaw, Salvador Mendoza y Anthony Johnstone, explicaron en el fallo el impacto que la medida ejecutiva ocasionó en los miles de inmigrantes que permanecían en EEUU.

“Las acciones ilegales de la secretaria han tenido consecuencias reales y significativas”, indicaron. “Han dejado a cientos de miles de personas en un estado constante de temor de ser deportadas, detenidas, separadas de sus familias y devueltas a un país en el que fueron sometidas a violencia o cualquier otro tipo de daño”.

El 5 de febrero de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional publicó una notificación en el Registro Federal que cancelaba la designación de TPS del 2023 para venezolanos y finalizaba el TPS y los beneficios relacionados asociados con dicha designación el 7 de abril de 2025.

Los haitianos fueron incluidos por primera vez en el TPS en 2010, tras el terremoto y luego de intentos de eliminar las protecciones, las demandas lo mantuvieron vigente.

FUENTE: Con información de cnnenespañol

