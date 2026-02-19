jueves 19  de  febrero 2026
COLOMBIA

Desarticulan red de narcotráfico que financiaba al ELN en la frontera con Venezuela

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, informó que uno de los dos jefes capturados en operación conjunta coordinaba envíos de droga a EEUU y Europa

El comandante del frente de guerra nororiental Manuel Vázquez Castaño del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ricardo, habla durante a AFP en la región del Catatumbo, Colombia, el 8 de marzo de 2025.&nbsp;

El comandante del frente de guerra nororiental Manuel Vázquez Castaño del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ricardo, habla durante a AFP en la región del Catatumbo, Colombia, el 8 de marzo de 2025. 

STRINGER / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- Una red internacional de narcotráfico que financiaba a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la frontera con Venezuela fue desarticulada en el departamento de Santander, con la captura de dos de sus cabecillas, requeridos en más de 100 países por tráfico de drogas y lavado de activos, informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

César Pérez Serrano y Katiuska Pargas, alias Katy, miembros de la red criminal que operaba en el noreste de Colombia, fueron arrestados en Bucaramanga, capital de Santander, en una operación policial conjunta en la que participó la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) con apoyo de Ameripol e Interpol Venezuela, según dijo en su cuenta de X este jueves.

Lee además
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, impulsa la Asamblea Constituyente. 
COLOMBIA

Diálogos ocultos con el ELN contradicen el supuesto giro de Petro contra el narcotráfico
Imagen niños referncial
GUERRILLA

Uno de cada dos nuevos reclutas de grupos armados en Colombia es un menor, alerta ONG

La Operación Imperio, como la llamó el funcionario, es "un esfuerzo regional para golpear las economías ilícitas que sostienen el crimen organizado transnacional".

Ambos capturados estaban solicitados en 196 países mediante notificación roja de Interpol, aseguró.

Narcotráfico hacia EEUU y Europa

Pérez Serrano fue señalado por el ministro colombiano como responsable de los corredores estratégicos de narcotráfico destinado a EEUU y Europa.

"Desde Bucaramanga coordinaba corredores estratégicos hacia EEUU y Europa, financiando estructuras del ELN en zona fronteriza. Hoy, esa estructura criminal pierde su centro de gravedad", aseguró en X Sánchez Suárez

El sospechoso estaba requerido con alerta roja internacional por los delitos de asociación para delinquir, tráfico de estupefacientes y blanqueo de capitales.

Pargas, por su parte, estaba solicitada por lavado de activos y señalada como responsable del componente financiero de la organización, aseguró.

Ella "garantizaba la ocultación, administración e integración del dinero ilícito al sistema financiero, asegurando la expansión de la red criminal. Sin finanzas no hay expansión criminal; sin expansión, no hay poder territorial".

Jefes de la red estaban buscados

Según explicó, la red criminal utilizaba el Arauca y Norte de Santander como corredores de droga, al tiempo que canalizaba recursos ilícitos al sistema financiero, lo que permitía su expansión y sostenimiento.

La captura de los dos presuntos cabecillas representa "un golpe significativo a la operatividad y las finanzas de esta red criminal vinculada al ELN y refleja la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico", detalló el ministro.

El ELN es la última guerrilla activa de Colombia y mantiene presencia en zonas fronterizas como Arauca y Norte de Santander, junto con fracciones de las FARC, y ha sido acusada históricamente de financiar actividades mediante economías ilícitas, entre ellas el narcotráfico en la frontera venezolana.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Candidato presidencial colombiano Abelardo De la Espriella denuncia amenazas del ELN

Motín en cárcel de Cuba: presos políticos y comunes se rebelan gritando "Patria y vida"

Departamento de Estado admite que Marco Rubio lidera contactos sobre Cuba, aunque evita confirmar reuniones

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Andrés, exduque de York, sigue el ataúd de la reina Isabel II, adornado con un estandarte real y la corona del estado imperial y tirado por un carruaje de artillería a caballo real de la tropa del rey, durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, en Londres el 14 de septiembre de 2022. 
POLÉMICA

Arrestan a exprincipe Andrés bajo sospecha de conducta indebida

la Baraja Castrista, con 56 actores de la estructura real de poder en Cuba
RÉGIMEN

"Juego de Cartas" muestra los rostros del verdadero poder en Cuba, donde EEUU debe poner los ojos

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro. video
Venezuela

El "Pollo" Carvajal acusa a Nicolás Maduro de ser el responsable de la represión de las protestas en Venezuela

El portaaviones USS Abraham Lincoln.
ALTO MOVIMIENTO MILITAR

EEUU apunta hacia una eventual intervención militar en Irán

El expresidente Donald Trump en un mitin de campaña.
Comicios de medio mandato

Trump se lanza a la campaña electoral, anuncia mitin en Georgia e insiste en la prueba de ciudadanía para votar

Te puede interesar

El presidente de Eastados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Trump advierte a Irán que llegue a un acuerdo o habrá graves consecuencias

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Andrés, exduque de York, sigue el ataúd de la reina Isabel II, adornado con un estandarte real y la corona del estado imperial y tirado por un carruaje de artillería a caballo real de la tropa del rey, durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, en Londres el 14 de septiembre de 2022. 
POLÉMICA

Arrestan a exprincipe Andrés bajo sospecha de conducta indebida

El activista cubano José Daniel Ferrer
LIBERTAD

Opositor José Daniel Ferrer, a favor de operación en Cuba como la que derrocó a Maduro

Asamblea Nacional de Venezuela .
VENEZUELA

Aprobación de ley de amnistía en puertas: Asamblea Nacional retoma debate en medio de reclamos

Fotografía cedida por la agencia estatal de noticias KCNA que muestra lanzacohetes este jueves, en un evento de gobierno en Pionyang (Corea del Norte). 
COREA DEL NORTE

Kim Jong Un exhibe batería de lanzacohetes con capacidad nuclear y alardea de su poderío