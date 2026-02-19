Desarticulan red de narcotráfico que financiaba al ELN en la frontera con Venezuela

El comandante del frente de guerra nororiental Manuel Vázquez Castaño del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ricardo, habla durante a AFP en la región del Catatumbo, Colombia, el 8 de marzo de 2025.

BOGOTÁ. - Una red internacional de narcotráfico que financiaba a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ( ELN ) en la frontera con Venezuela fue desarticulada en el departamento de Santander, con la captura de dos de sus cabecillas, requeridos en más de 100 países por tráfico de drogas y lavado de activos, informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

César Pérez Serrano y Katiuska Pargas, alias Katy, miembros de la red criminal que operaba en el noreste de Colombia, fueron arrestados en Bucaramanga, capital de Santander, en una operación policial conjunta en la que participó la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) con apoyo de Ameripol e Interpol Venezuela, según dijo en su cuenta de X este jueves.

La Operación Imperio, como la llamó el funcionario, es "un esfuerzo regional para golpear las economías ilícitas que sostienen el crimen organizado transnacional".

Ambos capturados estaban solicitados en 196 países mediante notificación roja de Interpol, aseguró.

Narcotráfico hacia EEUU y Europa

Pérez Serrano fue señalado por el ministro colombiano como responsable de los corredores estratégicos de narcotráfico destinado a EEUU y Europa.

"Desde Bucaramanga coordinaba corredores estratégicos hacia EEUU y Europa, financiando estructuras del ELN en zona fronteriza. Hoy, esa estructura criminal pierde su centro de gravedad", aseguró en X Sánchez Suárez

El sospechoso estaba requerido con alerta roja internacional por los delitos de asociación para delinquir, tráfico de estupefacientes y blanqueo de capitales.

Pargas, por su parte, estaba solicitada por lavado de activos y señalada como responsable del componente financiero de la organización, aseguró.

Ella "garantizaba la ocultación, administración e integración del dinero ilícito al sistema financiero, asegurando la expansión de la red criminal. Sin finanzas no hay expansión criminal; sin expansión, no hay poder territorial".

Jefes de la red estaban buscados

Según explicó, la red criminal utilizaba el Arauca y Norte de Santander como corredores de droga, al tiempo que canalizaba recursos ilícitos al sistema financiero, lo que permitía su expansión y sostenimiento.

La captura de los dos presuntos cabecillas representa "un golpe significativo a la operatividad y las finanzas de esta red criminal vinculada al ELN y refleja la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico", detalló el ministro.

El ELN es la última guerrilla activa de Colombia y mantiene presencia en zonas fronterizas como Arauca y Norte de Santander, junto con fracciones de las FARC, y ha sido acusada históricamente de financiar actividades mediante economías ilícitas, entre ellas el narcotráfico en la frontera venezolana.

FUENTE: Con información de EFE