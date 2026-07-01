Administración Trump apunta contra el "turismo de nacimiento" tras decisión de la Corte Suprema

WASHINGTON —El gobierno del presidente Donald Trump intensificará su lucha contra el llamado "turismo de nacimiento", dijo el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, el miércoles.

La Corte Suprema de Justicia, de mayoría conservadora, confirmó el martes el derecho a la ciudadanía por nacimiento.

EEUU Trump exige al Congreso legislar para poner fin a la ciudadanía por nacimiento tras fallo del Supremo

El alto tribunal revocó una orden ejecutiva del presidente Donald Trump en la que, en el primer día de su segundo mandato, decretó que los niños nacidos en Estados Unidos de padres "presentes ilegalmente o temporalmente" no se convertirían automáticamente en ciudadanos estadounidenses.

El fiscal general interino, Todd Blanche, dijo a periodistas el miércoles que, ante esa decisión, las autoridades seguirán teniendo como objetivo a mujeres extranjeras que busquen dar a luz en Estados Unidos.

Industria en auge

"Desde el punto de vista del Departamento de Justicia, obviamente estamos concentrando a nuestros fiscales y a nuestros socios de las fuerzas del orden en el turismo de nacimiento, que es una industria en auge y va a seguir creciendo", dijo Blanche en una conferencia de prensa.

"Hay otras cosas que (...) el gobierno federal puede hacer en el proceso de la visa y el proceso de aplicación para minimizar o limitar la oportunidad a personas de venir acá (...) solo para tener a su bebé y que pueda ser entonces un ciudadano estadounidense", agregó.

La administración Trump ha utilizado el "turismo de nacimiento", particularmente desde China, como argumento en contra de la ciudadanía por nacimiento.

Bebés con pasaporte

Trump condenó de inmediato el fallo y pidió al Congreso, controlado por los republicanos, que lo ayude a aprobar uno de sus planes emblemáticos contra la inmigración.

"La Corte Suprema ratificó la ciudadanía por nacimiento, lo cual es una lástima para nuestro país, pero podemos compensarlo fácilmente en el Congreso mediante legislación", escribió en su plataforma Truth Social.

El argumento del presidente era que Estados Unidos vive desde hace décadas lo que se conoce como "turismo de nacimiento", es decir, que mujeres extranjeras dan a luz en cualquier punto del territorio estadounidense y regresan luego a su país con un bebé que tiene pasaporte estadounidense.

Para el mandatario se trata de un abuso de la ley por nacimiento, además de incitar a oleadas masivas para aprovecharse de este beneficio que muchos países deniegan. Miles de mujeres ingresan embarazadas a Estados Unidos para dar a luz y luego retornan a sus países. Años después, esos niños regresan a Estados Unidos para recibir los beneficios sin que sus padres sean ciudadanos estadounidenses y sin haber aportado al país y a la seguridad social, convirtiéndose en una carga para los contribuyentes.

En su fallo, los jueces concluyen que los niños nacidos en Estados Unidos de padres "presentes ilegalmente o temporalmente" son, no obstante, "ciudadanos por nacimiento en virtud de la Decimocuarta Enmienda" de la Constitución.

Los jueces recuerdan que esa enmienda, adoptada en 1868, después de la Guerra de Secesión, sirvió para garantizar los derechos de los esclavos liberados y de sus descendientes.

Por lo tanto, "los niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran en el país ilegalmente o de forma temporal están 'sujetos a la jurisdicción' de Estados Unidos y son ciudadanos desde su nacimiento", indican.

Trump felicita a China tras el fallo

En otro mensaje, Trump utilizó un tono sarcástico: "Quisiera felicitar al presidente Xi y a la Gran China por su enorme triunfo sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento", escribió.

La resolución reconoce que "los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están 'sujetos a la jurisdicción'", por lo que "son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda".

La decisión fue adoptada por cinco votos a favor y cuatro en contra de los magistrados y mantiene una interpretación de la Constitución de más de 150 años.

Opiniones disidentes

El juez conservador Clarence Thomas, el único afroamericano en la Corte Suprema actual, mostró su desacuerdo con el fallo.

Tras la Guerra de Secesión que los emancipó, "los negros tenían derecho a la ciudadanía porque eran estadounidenses. No tenían otra patria, no debían lealtad a ninguna potencia extranjera y no estaban sometidos a ninguna otra autoridad", explicó Thomas.

A su juicio, esa no es la situación de extranjeros que entraron ilegalmente en el país y que, por lo tanto, ya tienen otra ciudadanía que pueden pasar a su bebé.

La sentencia de la Corte Suprema supone un nuevo revés para Trump. En febrero los magistrados invalidaron la mayor parte de su política de aranceles.

Trump logró, sin embargo, otras victorias, como el fin del estatuto temporal de refugiados para cientos de miles de haitianos y la posibilidad de que las demandas de asilo puedan ser rechazadas en la frontera.

FUENTE: Con información de AFP y EFE