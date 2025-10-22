EEUU ejecuta "ataque de precisión" contra una narcolancha en el Pacífico

Una lancha narcoterrorista fue eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. Imágenes compartidas por la Casa Blanca.

WASHINGTON - Las fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque contra una lancha vinculada al narcotráfico en aguas del Pacífico, que dejó un saldo de dos muertos, según informó este miércoles el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Se trata del primer operativo de este tipo en el Océano Pacífico desde el inicio, el 2 de septiembre, de la campaña de ataques a embarcaciones del crimen organizado, impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

“Había dos narcoterroristas a bordo de la embarcación durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Ambos fueron abatidos y ninguna fuerza estadounidense resultó herida”, declaró Hegseth en la red social X.

El funcionario acompañó su mensaje con un video en el que se observa una lancha a toda velocidad siendo destruida por las fuerzas estadounidenses. Con este nuevo operativo, suman al menos ocho ataques en el marco de la estrategia antidrogas, con un balance estimado de 34 individuos neutralizados, la mayoría en el Caribe.

The vessel was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/BayDhUZ4Ac — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 22, 2025

"Organizaciones terroristas"

El gobierno del presidente Trump ha mantenido una política firme frente a las organizaciones narcotraficantes, a las que designó como “organizaciones terroristas” mediante órdenes ejecutivas emitidas meses atrás. Esta medida permite a Washington actuar en defensa de sus intereses y de la seguridad regional.

“Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles están librando una guerra contra nuestra frontera y nuestro pueblo. No habrá refugio ni perdón, solo justicia”, afirmó Hegseth.

La Casa Blanca sostiene que estas acciones son parte de una estrategia más amplia para debilitar las estructuras del narcotráfico que amenazan la estabilidad hemisférica.

FUENTE: Con información de AFP