EEUU anuncia prórroga y expansión del TPS para haitianos

El gobierno ha extendido el TPS para varias naciones y lo ha expandido o implementado para Haití, Afganistán, Ucrania, Myanmar, Camerún y Venezuela, dando marcha atrás a una tendencia del gobierno del presidente Donald Trump de reducir las protecciones para quienes ya estaban en Estados Unidos.

El TPS, que por lo general incluye permisos para trabajar, se puede prorrogar por periodos de hasta 18 meses para los países afectados por desastres naturales o conflictos civiles.

Haití ha registrado ataques cada vez más osados de parte de las pandillas, las cuales se han vuelto más poderosas desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Además, hay un brote de cólera en el país que está cobrando las vidas de más niños en medio de un incremento en la desnutrición.

“Las condiciones en Haití, incluyendo los desafíos socioeconómicos, la inestabilidad política y la violencia de las pandillas y la delincuencia — agravadas por los desastres ambientales — nos llevan a brindar la ayuda humanitaria que estamos dando este día”, señaló el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

La agencia no especificó a cuántos haitianos podría beneficiar la prórroga. Se otorgó el TPS a alrededor de 40.000 en 2011 — el cual se extendió el mes pasado hasta el 30 de junio de 2024 — un año después de que un sismo devastara al país. La prórroga de 18 meses otorgada el lunes cubre a los 3.200 que recibieron la protección el año pasado.

La crisis en Haití ha desencadenado un éxodo hacia EEUU, México y naciones de Sudamérica. Estados Unidos repatrió a muchos haitianos después de que 16.000 migrantes, en su mayoría haitianos, acamparon en la pequeña localidad fronteriza de Del Rio, Texas, en septiembre de 2021. El gobierno tomó la determinación basándose en una orden del gobierno anterior que suspende los derechos de asilo con el argumento de evitar la propagación del COVID-19.

Las deportaciones hacia Haití parecen haber disminuido a medida que las condiciones se han deteriorado en el país caribeño. Witness at the Border, un grupo que lleva registro de las deportaciones, señaló el lunes que el gobierno no ha realizado vuelos de deportación a Haití desde el 6 de septiembre.

Los haitianos que ingresen en Estados Unidos después del anuncio del lunes no podrán solicitar los beneficios del TPS, señalaron las autoridades, aunque eso podría no desalentar a muchos. Las autoridades federales hicieron más de 6.700 detenciones de haitianos en la frontera con México durante octubre, una cifra que ha ido en aumento cada mes desde septiembre de 2021, y que ha hecho de los haitianos una de las nacionalidades con mayor número de cruces ilegales de la frontera.

El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, quien la semana pasada pidió una expansión y extensión del TPS, dijo que el anuncio del lunes beneficiará a más de 100.000 haitianos.

“Brindar protección temporal a los ciudadanos haitianos en Estados Unidos es de crucial importancia en momentos en que Haití sigue enfrentándose a condiciones físicas extremas y al deterioro de la inestabilidad política”, aseguró.

Los activistas agradecieron al gobierno federal.

“Nos alegramos y celebramos con nuestros hermanos haitianos y seguimos firmes en solidaridad mientras seguimos trabajando con y para las comunidades haitianas y haitianoestadounidenses”, dijo Guerline Jozef, directora ejecutiva de Haitian Bridge Alliance.

El Cato Institute, que aboga por leyes con mayor apertura en inmigración, dijo la semana pasada que casi un millón de personas son elegibles a TPS en el gobierno de Biden, más del doble que durante la presidencia de Trump.

