SANCIONES

EEUU anuncia que negará visas a quienes glorificaron el crimen de Charlie Kirk

El Departamento de Estado dijo que "Estados Unidos no tiene obligación de acoger a extranjeros que desean la muerte de los estadounidenses”

El presidente Donald Trump estrecha la mano del activista conservador Charlie Kirk en un foro en la Casa Blanca el 22 de marzo de 2018 en Washington, DC. El activista e influencer juvenil de la derecha estadounidense fue un importante aliado del presidente Trump; fue asesinado el 10 de septiembre de 2025.

AFP / Archivo

AFP / Archivo
El patriota asesinado Charlie Kirk, amado y respetado por millones de estadounidenses y en todo el mundo, en especial los jóvenes.&nbsp;&nbsp;

El patriota asesinado Charlie Kirk, amado y respetado por millones de estadounidenses y en todo el mundo, en especial los jóvenes.  

Bob Perz, un partidario del presidente Donald Trump, visita un monumento en honor al activista conservador Charlie Kirk frente a la sede de Turning Point USA el 20 de septiembre de 2025 en Phoenix, Arizona.

Bob Perz, un partidario del presidente Donald Trump, visita un monumento en honor al activista conservador Charlie Kirk frente a la sede de Turning Point USA el 20 de septiembre de 2025 en Phoenix, Arizona.

AFP
El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes que continuará identificando a "extranjeros antiestadounidenses" a quienes no les permitirá su ingreso al país.

La agencia anunció específicamente que negará el ingreso a EEUU a extranjeros que celebraron públicamente el asesinato del líder conservador Charlie Kirk, ocurrido el pasado 10 de septiembre en Utah.

El líder conservador asesinado Charlie Kirk.
CRIMEN

¿Charly Kirk, asesinado por advertir de la "batalla espiritual" de Occidente y la amenaza del islamismo?
El presidente Donald Trump y Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, participan en una ceremonia de la Medalla de la Libertad en honor al fallecido activista de la derecha estadounidense Charlie Kirk en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de octubre de 2025.
TRIBUTO

Trump condecora en ceremonia póstuma al asesinado activista conservador Charlie Kirk en el día de su cumpleaños

En un comunicado publicado en la red social X, el Departamento de Estado informó que: "Estados Unidos no tiene obligación de acoger a extranjeros que desean la muerte de los estadounidenses”, y confirmó que continúa identificando a solicitantes de visa y titulares actuales que glorificaron el crimen del fundador del movimiento juvenil de derecha Turning Point USA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/StateDept/status/1978218112882266594&partner=&hide_thread=false

Bajo esta nueva medida, el Departamento de Estado, ya revocó sus visas de seis extranjeros que celebraron el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Las personas afectadas provienen de Argentina, Brasil, Alemania, México, Paraguay y Sudáfrica; reseñó el portal de noticias Washington Examiner.

Entre los comentarios que motivaron la revocación se encuentran expresiones como: "Kirk merece arder en el infierno" y "Kirk murió siendo un racista y misógino".

"Disparo mortal"

Kirk, de 31 años, recibió un disparo mortal en el cuello mientras ofrecía una charla en una universidad de Utah, como parte de su serie de debates públicos con jóvenes conservadores. Las autoridades arrestaron al presunto atacante tras 33 horas de búsqueda y la fiscalía pidió la pena de muerte para el responsable.

El crimen provocó una ola de indignación nacional y agudizó las tensiones políticas entre republicanos y demócratas. Los primeros acusaron a la izquierda radical de promover un discurso de odio contra el pensamiento conservador, mientras que seguidores del activista lo recordaron como un defensor de la libertad y la fe cristiana.

El sospechoso, de 22 años, habría confesado haber actuado por “odio hacia las ideas conservadoras” que Kirk defendía, según la policía. El hombre mantenía una relación con otro joven en proceso de transición de género, hecho que también ha generado debate público.

Charlie Kirk en el evento - Utah
Esta captura de pantalla de un video de Amy King muestra al activista juvenil e influencer conservador, Charlie Kirk, hablando durante un evento público en la Utah Valley University, minutos antes del crimen en su contra, en Utah, el 10 de septiembre de 2025.

Esta captura de pantalla de un video de Amy King muestra al activista juvenil e influencer conservador, Charlie Kirk, hablando durante un evento público en la Utah Valley University, minutos antes del crimen en su contra, en Utah, el 10 de septiembre de 2025.

Homenaje póstumo

Este martes, el presidente Donald Trump rindió homenaje póstumo a Charlie Kirk en el día que habría sido su cumpleaños número 32, otorgándole de manera simbólica la Medalla Presidencial de la Libertad, la más alta distinción civil que otorga el Gobierno estadounidense.

“Charlie fue un gigante de su generación y un defensor incansable de la verdad y la libertad”, expresó Trump durante la ceremonia.

Trump y Erika Kirk
El presidente Donald Trump y Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, participan en una ceremonia de la Medalla de la Libertad en honor al fallecido activista de la derecha estadounidense Charlie Kirk en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de octubre de 2025.

El presidente Donald Trump y Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, participan en una ceremonia de la Medalla de la Libertad en honor al fallecido activista de la derecha estadounidense Charlie Kirk en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de octubre de 2025.

El Senado estadounidense aprobó por unanimidad una resolución que declara el 14 de octubre como el “Día Nacional en Recuerdo de Charlie Kirk”, en reconocimiento a su legado político y social.

Turning Point USA, la organización fundada por Kirk, también lo homenajeó con un acto público en Arizona, destacando que su trabajo “dejó una huella imborrable en la juventud estadounidense y en la defensa de los valores patrióticos”.

FUENTE: Con información del Departamento de Estado de EEUU/AFP/Washington Examiner

El presidente Donald Trump y Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, participan en una ceremonia de la Medalla de la Libertad en honor al fallecido activista de la derecha estadounidense Charlie Kirk en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de octubre de 2025.
TRIBUTO

Trump condecora en ceremonia póstuma al asesinado activista conservador Charlie Kirk en el día de su cumpleaños

Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. 
DROGAS

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; seis muertos

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa posterior a las conversaciones comerciales con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid el 15 de septiembre de 2025. 
DECLARACIONES

Secretario del Tesoro de EEUU acusa a China de querer dañar la economía global

Imagen referencial
OTRO INTENTO

Florida revive debate sobre ley de armas, ¿edad permitida de compra bajará a 18 años?

Vista panorámica de la ciudad de Oslo, Noruega. 
Diplomacia

Noruega lamenta cierre de la Embajada de Venezuela y recuerda que el Nobel es "independiente"

