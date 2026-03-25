miércoles 25  de  marzo 2026
Comando Sur

EEUU ataca presunta narcolancha en el Caribe: "Cuatro narcoterroristas murieron en la acción"

El Comando Sur de Estados Unidos dijo que los servicios de inteligencia confirmaron que la lancha transitaba en una ruta conocida del narcotráfico

El 25 de marzo, bajo la dirección del comandante del Comando Sur (SOUTHCOM), el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas (captura de pantalla)

El 25 de marzo, bajo la dirección del comandante del Comando Sur (SOUTHCOM), el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas (captura de pantalla)

Comando Sur
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON. - Estados Unidos atacó y destruyó una presunta narcolancha en el Caribe y eliminó a cuatro personas a bordo, informó este miércoles el Comando Sur, a cargo de la zona.

En un mensaje en X, el Comando Sur señaló: "Los servicios de inteligencia confirmaron que el navío transitaba en una ruta conocida del narcotráfico en el Caribe y que estaba involucrado en operaciones de narcotráfico".

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El Comando añadió: "Cuatro narcoterroristas murieron en esta acción". El mensaje fue acompañado de un video en blanco y negro que muestra una lancha en alta mar, antes de ser destruida.

El gobierno del presidente Donald Trump designó el año pasado como organizaciones terroristas a varios cárteles narcotraficantes, lo que a su juicio le permite atacarlos en medio de operaciones criminales en el Caribe y el Pacífico.

Los ataques contra las lanchas se iniciaron en septiembre, y desde entonces han muerto más de 160 personas en el Caribe y en el océano Pacífico.

Otro ataque

El Comando Sur informó el pasado 23 de febrero que un ataque contra una presunta lancha de narcotraficantes eliminó a tres personas en el Caribe. Esa operación fue activada por orden del jefe del Comando Sur, el general Francis L. Donovan.

"La Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur ha llevado a cabo un ataque cinético letal sobre una embarcación operada por una organización clasificada como terrorista", dijo entonces el Comando estadounidense.

El Pentágono ha desplegado una gran fuerza naval en el Caribe, donde en los últimos meses sus fuerzas han atacado embarcaciones de contrabando de drogas, incautado petroleros y llevado a cabo la captura del exdictador venezolano, Nicolás Maduro.

En estas operaciones, Washington invoca la misma legislación estadounidense que permitió durante más de dos décadas los ataques contra grupos yihadistas, como Al Qaeda, en África o Asia, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

FUENTE: Con información de AFP

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