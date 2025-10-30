República Dominicana detiene narcolancha en pleno despliegue militar de EEUU

La gente observa y toma fotos del USS Gravely, un barco de guerra de la Marina de los Estados Unidos, al salir del Puerto de Puerto España el 30 de octubre de 2025.

SANTO DOMINGO — Autoridades de República Dominicana detuvieron el jueves una embarcación que arribó al país con 650 paquetes de supuesta cocaína durante una operación que coincide con el despliegue militar de Estados Unidos en la región, informaron autoridades en un comunicado.

Donald Trump afirmó el martes que ya no hay tráfico marítimo en el Caribe gracias al despliegue de barcos de guerra y aviones de combate estadounidenses. "Los botes con droga ya no están viniendo, no podemos encontrar ninguno", dijo.

¿Ficción o realidad? Venezuela anuncia cuatro arrestos vinculados a supuesto "plan de la CIA" para atacar buque en Trinidad

Fuerzas estadounidenses han informado la destrucción de al menos 14 embarcaciones supuestas narcolanchas desde el 2 de septiembre, con un saldo de al menos 62 fallecidos. Expertos cuestionan la legalidad de estos ataques al considerarlos ejecuciones extrajudiciales.

La lancha llegó a Baní, al sur de República Dominicana, "procedente de Sudamérica", indicó la dirección antidrogas en un comunicado, sin detallar el peso de droga confiscada.

Dos detenidos

Durante la operación, en la que también participaron la Armada Dominicana y la Fuerza Aérea, fueron apresados dos dominicanos a bordo de una lancha rápida, luego de una intensa persecución en alta mar.

La Dirección Nacional de Control de Drogas dice que este "golpe a las estructuras criminales" reafirma su compromiso para "negar el uso de sus aguas jurisdiccionales a las redes de narcotráfico nacional e internacional".

La operación militar de Estados Unidos en el Caribe busca frenar el narcotráfico proveniente de Venezuela y Colombia. Ambos países cuestionan el despliegue estadounidense al considerarlo una amenaza para la paz en la región.

El portaviones USS Gerald R. Ford, el más grande y avanzado de toda su armada, se sumará a las maniobras en el Caribe.

El régimen chavista en Venezuela asegura que su territorio es libre de tráfico de drogas y ve la movilización militar estadounidense como una "amenaza" que busca generar un "cambio de régimen".

