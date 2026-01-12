EEUU aumenta la presión a Irán y anuncia un arancel del 25% a socios comerciales

Manifestantes queman imágenes del ayatolá Alí Jamenei durante una manifestación en solidaridad con el levantamiento de Irán, organizada por el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, en Whitehall, en el centro de Londres.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump anunció el lunes que impondrá aranceles del 25% a cualquier país que comercie con Irán , en momentos en que aumenta la presión sobre Teherán debido a la represión contra protestas antigubernamentales.

"Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará aranceles del 25% por cualquier negocio que realice con Estados Unidos. Esta orden es definitiva y concluyente", dijo Trump en su red Truth Social.

Los principales socios comerciales de Irán son China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak, según la base de datos económicos Trading Economics.

Antes de este anuncio, Trump amenazó el fin de semana con una posible intervención militar en Irán debido a la represión en las protestas, en las que, según grupos de derechos humanos, ha aumentado el número de muertos.

"Los ataques aéreos serían una de las muchas, muchas opciones que están sobre la mesa para el comandante en jefe", comentó este lunes a periodistas la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Agregó, sin embargo, que Irán tiene abierto un canal diplomático con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y lo que dice Teherán en privado es "bastante diferente" de lo que dice en declaraciones públicas.

Centenares de civiles asesinados

Trump ha manifestado en los últimos días su intención de apoyar las protestas que se están reproduciendo desde hace días en las principales ciudades iraníes y que, según grupos de derechos humanos, habrían costado ya la vida a más de 600 personas.

La ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Noruega, informó este lunes de que ha contabilizado un total de 648 manifestantes muertos desde el inicio de las protestas en Irán, el pasado 27 de diciembre. IHRANA apunta a 646 fallecidos, incluidos 133 miembros de las fuerzas de seguridad.

"Esta cifra solo incluye los casos verificados directamente por IHRNGO a través de dos fuentes independientes distintas", explicó el grupo en un comunicado. En concreto, trabajan con hospitales y "lugares a los que se trasladan los cuerpos de los asesinados", apuntó.

Entre los fallecidos hay nueve menores de 18 años y "miles" de heridos, según esta organización, que advierte de que la cifra final de fallecidos podría rondar los 6.000. Además, serían más de 10.000 los detenidos.

Ejecuciones extrajudiciales de manifestantes

La ONG reconoce que el corte de Internet por decisión de las autoridades desde el 8 de enero y las restricciones al acceso a la información hacen que sea "extremadamente difícil" la verificación independiente de las informaciones sobre víctimas.

IHRNGO advierte de que uno de los detenidos, Erfan Soltani, de 26 años, corre el riesgo de ser ejecutado apenas unos días después de su arresto, el 8 de enero en Fardis, Karaj. "Le han dicho a su familia que ha sido condenado a muerte y que su ejecución será el 14 de enero", apuntó el grupo.

"El riesgo de ejecuciones extrajudiciales de manifestantes es muy serio", advirtió el director de IHRNGO, Mahmud Amiri-Moghadam, que alerta de que las muertes de civiles "recuerdan a los crímenes del régimen durante la década de 1980".

Los medios de comunicación oficiales han informado de al menos 121 miembros del ejército, la policía y las fuerzas judiciales muertos en las protestas y han subrayado que este dato no incluye a los fallecidos en Teherán.

Por su parte, la ONG con sede en Estados Unidos HRANA ha informado este lunes de que los muertos serían 646, incluidos 505 manifestantes, nueve de ellos menores de edad, y 133 militares y miembros de las fuerzas de seguridad, así como un fiscal y siete civiles ajenos a las protestas.

HRANA advierte de que hay 579 casos más de muertes que "están siendo investigados", por lo que la cifra total de muertos podría superar fácilmente el millar.

