La Fuerza Quds iraní refuerza su presencia en Caracas en el momento más crítico del régimen de Maduro

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi (izq.), y Nicolás Maduro (der.) participando en un encuentro con jóvenes venezolanos en el Teatro Teresa Carreño de Caracas el 13 de junio de 2023.

CARACAS.- El régimen de Nicolás Maduro no solo cuenta con el respaldo político y económico de aliados externos, sino también con el apoyo directo de estructuras paramilitares iraníes asentadas en territorio venezolano. Así lo revela una investigación publicada por Infobae, que detalla la presencia y el accionar de miembros de la Fuerza Quds , el brazo operativo en el extranjero de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, en Caracas.

De acuerdo con la información obtenida por el medio argentino, la cooperación entre Teherán y la dictadura chavista va mucho más allá del intercambio petrolero o los envíos de crudo mediante buques fantasmas. En momentos en que el régimen venezolano atraviesa su fase más delicada, presionado por factores internos y externos, Irán ha desplegado una estructura jerárquica de inteligencia y operaciones asimétricas en suelo venezolano .

La cabeza de esa estructura es Ahmad Asadzadeh Goljahi, un oficial iraní que dirige las operaciones de la Fuerza Quds en Venezuela y administra la subunidad conocida como Departamento 11000, un grupo vinculado a acciones terroristas internacionales. Esta división, según Israel, responde globalmente a Sardar Ammar, señalado como responsable de complots terroristas en Australia, Grecia y Alemania.

El Departamento 11000 acumula un historial de operaciones encubiertas. El pasado 7 de noviembre, autoridades mexicanas frustraron un intento de asesinato contra la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, quien figuraba en la lista de objetivos de esa unidad. El plan fue atribuido a Hasan Izadi, otro agente iraní activo en América Latina.

Doble identidad

Infobae también señala que Asadzadeh forma parte del Departamento 840, considerado el centro de operaciones encargado de asesinatos en el exterior. Tras la muerte del general Qassem Soleimani en enero de 2020, el oficial iraní recibió la misión de coordinar represalias contra los responsables del ataque, incluyendo secuestros, interrogatorios, torturas y ejecuciones.

Como otros agentes iraníes, Asadzadeh mantiene una doble identidad. Se desempeña como Director Ejecutivo de la Asociación de Amistad Irán–América Latina, una organización señalada como fachada para la infiltración iraní en la región. En abril pasado concedió una entrevista a la Red de Noticias de la República Islámica de Irán (IRINN), en la que abordó los vínculos estratégicos entre Teherán y América Latina.

Otro actor clave es Mostafa Shanghaghi, agente de la Fuerza Quds que opera bajo cobertura diplomática en la embajada iraní en Caracas. Además de su experiencia en América Latina, Shanghaghi habría actuado como espía en la Península Arábiga, suministrando información a los rebeldes hutíes en Yemen.

Shanghaghi ha sido visto públicamente junto a Maduro, incluso durante un homenaje al expresidente iraní Ebrahim Raisi, fallecido en mayo de 2024. Cinco días después de su muerte, el dictador venezolano acudió a la embajada iraní en Caracas para rendir tributo al “mártir”, en un acto en el que el agente de la Fuerza Quds aparece en videos rezando y golpeándose el pecho.

Alianza desde Chávez

Los vuelos entre Caracas y Teherán de Shanghaghi son frecuentes y, según Infobae, suele viajar acompañado por otros miembros de la Fuerza Quds, entre ellos Hooman Ahmadi, Ahmad Behzadifar, Vahid Rezaei, Mehrdad Jafari, Ali Jarganitilaki, Mohammadreza Sarkhosh, Mahmoud Shaker y Ebrahim Shariatzadeh, todos presuntamente vinculados al Ministerio de Defensa iraní y a la Guardia Revolucionaria Islámica.

A esta red se suma Hadi Gaeini, responsable en Venezuela de Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), quien en el pasado habría servido como nexo entre la Guardia Revolucionaria y grupos como Hezbolá, Hamás y milicias iraquíes, catalogados como organizaciones terroristas por Estados Unidos y la Unión Europea.

El respaldo iraní al chavismo no es nuevo. Comenzó durante el mandato de Hugo Chávez, quien abrió las puertas a Teherán como parte de su estrategia de confrontación con Estados Unidos e Israel. Desde entonces, Venezuela habría facilitado logística, documentación y recursos a agentes iraníes y a la red regional de Hezbollah.

No obstante, advierte Infobae, la capacidad real de Irán para proteger a Venezuela es limitada. En junio pasado, las defensas iraníes no lograron frenar bombardeos israelíes que destruyeron radares, sistemas antimisiles y dejaron expuestas instalaciones nucleares.

A más de 11.300 kilómetros de distancia, Teherán carece de capacidad para anticipar o responder a eventuales amenazas en el Caribe. En ese contexto, el apoyo iraní al régimen de Maduro aparece más como un gesto simbólico y de alineamiento político que como una garantía efectiva de seguridad, en un escenario donde la dictadura venezolana enfrenta su momento más frágil.

FUENTE: Con información de Infobae