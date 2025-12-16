martes 16  de  diciembre 2025
COLOMBIA

EEUU clasifica como grupo terrorista al Clan del Golfo, cartel que negocia su "desarme" con Petro

El gobierno colombiano y el Clan del Golfo acordaron en Catar continuar con las conversaciones para lograr el desarme de este grupo paramilitar

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio junto al presidente Donald Trump. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON Estados Unidos anunció el martes la designación como terrorista del Clan del Golfo, el cartel del narcotráfico más grande de Colombia con el cual el gobierno de Gustavo Petro sostiene diálogos para un posible desarme.

La decisión del Departamento de Estado fue anunciada meses después de que Washington desplegara militares en el Caribe y el Pacífico oriental para atacar embarcaciones del narcotráfico. Esas operaciones han dejado al menos 95 muertos.

El gobierno colombiano y el Clan del Golfo acordaron el 5 de diciembre en Catar continuar con las conversaciones para lograr el desarme de este grupo paramilitar y la pacificación de los territorios que controla.

"Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestro país y detener las campañas de violencia y terror cometidas por los carteles internacionales y las organizaciones criminales trasnacionales", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Estamos comprometidos a negarles financiación y recursos a estos terroristas", añadió.

Tráfico de cocaína

Esta agrupación es responsable de traficar cada año toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, según inteligencia militar de Colombia.

Desde que inició su mandato en 2022, el presidente Petro intenta negociar el desarme de los distintos grupos armados que siguen operando en Colombia luego del histórico pacto de paz con la extinta guerrilla de las FARC en 2016.

El Clan del Golfo se considera a sí mismo un grupo político y reclama recibir un trato similar al de las guerrillas y los paramilitares.

En la actualidad tiene entre 6.000 y 7.000 miembros, según el gobierno.

"Hoy, el Departamento de Estado está designando al Clan del Golfo como organización terrorista extranjera y terrorista global especialmente designado", reza un comunicado publicado por el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.

Listado de crímenes

Washington ha sostenido que esta banda, con sede en Colombia, es "una organización criminal violenta y poderosa con miles de miembros", cuya "principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas". "Es responsable de atentados terroristas contra funcionarios públicos, fuerzas de seguridad, militares y civiles en Colombia", afirmó.

En este sentido, Rubio ha subrayado que "Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger" al país y "detener las campañas de violencia y terrorismo perpetradas por cárteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales". "Nos comprometemos a negar la financiación y los recursos a estos terroristas", subrayó.

Esta medida llega apenas diez días después de que Bogotá y el grupo criminal, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, acordara en la capital de Qatar, Doha, la creación a partir de marzo de tres zonas temporales para la "reubicación progresiva" de combatientes. El documento contempla la "suspensión" de la ejecución de las órdenes de captura, así como aquellas con fines de extradición.

Las partes también acordaron --bajo los auspicios de un grupo de cinco países mediadores entre los que estaba España-- llevar a cabo "acciones humanitarias" concretas para determinar "las condiciones de salud de los integrantes del grupo armado en centros penitenciarios dentro y fuera del país".

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP

