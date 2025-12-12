CAIR anuncia demanda contra Ron DeSantis por calificarlos como organización terrorista

MIAMI.– La filial de Florida y la sede nacional del Council on American-Islamic Relations (CAIR) anunciaron que presentarán una demanda contra el gobernador Ron DeSantis en respuesta a una orden que, según la organización , los difama al calificarlos sin sustento como una organización terrorista extranjera, vulnerando derechos constitucionales. El anuncio se realizó este 8 de diciembre, en medio de un contexto de litigios similares en otros estados y de solicitudes de acceso a registros públicos para esclarecer comunicaciones oficiales.

El pasado 8 de diciembre, DeSantis emitió una orden ejecutiva para designar a la Hermandad Musulmana y al Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses (CAIR) como organizaciones terroristas. Según el documento, la acción busca reforzar la seguridad pública y prevenir actividades que el Estado considera vinculadas al terrorismo.

¿Qué se impugna y por qué?

CAIR sostiene que la orden del gobernador carece de base fáctica y viola la Constitución, en particular la Primera Enmienda, al atacar a una organización de derechos civiles estadounidense. En un comunicado conjunto, CAIR Nacional y CAIR-Florida afirmaron que la proclamación busca silenciar a críticos de la política estadounidense hacia Israel, especialmente a musulmanes estadounidenses.

“Desde que Ron DeSantis asumió como gobernador, ha priorizado servir al gobierno israelí por encima del pueblo de Florida”, señaló el comunicado, al recordar decisiones y episodios previos que, a su juicio, evidencian esa orientación.

La organización también recordó que el gobernador amenazó con cerrar capítulos universitarios de Students for Justice in Palestine, una iniciativa que, según CAIR, retrocedió tras una demanda federal.

Solicitudes de registros y antecedentes

CAIR informó que presentó una solicitud de registros públicos en Florida para obtener todas las comunicacionesentre la oficina del gobernador DeSantis, funcionarios del gobierno israelí y grupos catalogados como de odio antimusulmán, así como intercambios relacionados con el ataque contra CAIR-Florida y la comunidad musulmana del estado.

Esta acción se suma a iniciativas similares en Texas, donde organizaciones legales musulmanas y el fondo de defensa de CAIR demandaron al gobernador Greg Abbott y al fiscal general Ken Paxton para bloquear una proclamación del 18 de noviembre que, según los demandantes, falsamente declaró a CAIR-Texas como organización terrorista extranjera y amenazó con sanciones civiles.

Postura de CAIR-Florida

La directora ejecutiva interina de CAIR-Florida, Hiba Rahim, afirmó que la proclamación del gobernador “singulariza y difama” a la comunidad musulmana por fines políticos.

“Un ataque contra nuestra organización de derechos civiles es un ataque directo a nuestro derecho constitucional de la Primera Enmienda. CAIR-Florida no se quedará de brazos cruzados. Tomamos acciones legales para asegurar que todos los ciudadanos estén protegidos por igual bajo la ley. Nos vemos en los tribunales”.

Señalamientos desde asuntos gubernamentales

Por su parte, el director del Departamento de Asuntos Gubernamentales de CAIR, Robert S. McCaw, sostuvo que existe un historial de colaboración del gobernador con grupos antimusulmanes y actores que, a su juicio, buscan callar la defensa de los derechos humanos del pueblo palestino.

“Los floridanos tienen derecho a saber si el gobernador colaboró con un gobierno extranjero o con grupos de odio para lanzar este ataque inconstitucional y difamatorio contra CAIR-Florida y los derechos garantizados a todos”.

Próximos pasos

CAIR-FL adelantó que detallará los fundamentos legales de la demanda y las medidas para proteger las libertades civiles de la comunidad musulmana y de todos los residentes de Florida. El caso anticipa un nuevo capítulo judicial sobre los límites del poder ejecutivo, la libertad de expresión y el debido proceso en el estado.

