EEUU: Coalición republicana estudia impugnar resultado de elección

Entre ellos están Ted Cruz (Texas), Ron Johnson (Wisconsin), James Lankford (Oklahoma), Steve Daines (Montana), John Kennedy (Luisiana), Marsha Blackburn (Tennessee) y Mike Braun (Indiana), además de los senadores electos Cynthia Lummis (Wyoming), Roger Marshall (Kansas), Bill Hagerty (Tennessee) y Tommy Tuberville (Alabama).

"El Congreso debería nombrar de inmediato una Comisión Electoral con plenos poderes para investigar y realizar una auditoría de emergencia de diez días de los resultados electorales en los estados en disputa", han señalado los senadores, según recoge el diario The Hill.

"Una vez terminada, cada uno de los estados evaluará los resultados de la investigación de la comisión y se convocará una sesión legislativa especial para certificar el cambio en el voto, si fuera necesario", han añadido.

Por ello, anuncian su voto negativo para la sesión del 6 de enero que ratifica a los electores debido a que no han sido nombrados de forma "regular, legal y certificada".

Una eventual objeción del Congreso el próximo 6 de enero no cambia la victoria de Biden, pero sí sirve para situar a posibles candidatos de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2022 e incluso para las presidenciales de 2024.

Cruz y Hawley están en el listado de posibles candidatos presidenciales para 2024 y han apoyado a Trump en sus denuncias de fraude en el voto por correo en los últimos comicios. Las denuncias y recursos presentadas hasta ahora en los tribunales han sido todas desestimadas.

No obstante, se espera que el Congreso ratifique la elección del presidente electo, según certificó el Colegio Electoral, Joe Biden, después de que la supuestas irregularidades fueron denegadas por los tribunales estatales y la Corte Suprema de la nación.

En el portal del senador Cruz se publicó la declaración completa que compartimos a continuación:

“América es una República cuyos líderes son elegidos en elecciones democráticas. Esas elecciones, a su vez, deben cumplir con la Constitución y con las leyes federales y estatales.

"Cuando los votantes deciden de manera justa una elección, de conformidad con el estado de derecho, el candidato perdedor debe reconocer y respetar la legitimidad de esa elección. Y, si los votantes optan por elegir a un nuevo funcionario, nuestra nación debe tener una transferencia pacífica de poder.

"Las elecciones de 2020, al igual que las elecciones de 2016, fueron muy reñidas y, en muchos estados indecisos, se decidieron por un estrecho margen. Sin embargo, las elecciones de 2020 incluyeron acusaciones sin precedentes de fraude electoral, violaciones y aplicación laxa de la ley electoral y otras irregularidades en la votación. .

"El fraude electoral ha planteado un desafío persistente en nuestras elecciones, aunque su amplitud y alcance están en disputa. De cualquier manera, las acusaciones de fraude e irregularidades en las elecciones de 2020 superan a cualquiera de nuestras vidas.

"Y esas acusaciones no son creídas solo por un candidato individual. En cambio, son generalizadas. Trágicamente , las encuestas de Reuters / Ipsos muestran que el 39% de los estadounidenses cree que 'la elección fue manipulada". Esa creencia está en manos de republicanos (67%), demócratas (17%) e independientes (31%).

"Algunos miembros del Congreso no están de acuerdo con esa evaluación, al igual que muchos miembros de los medios de comunicación.

"Pero, lo crean o no nuestros funcionarios electos o periodistas, esa profunda desconfianza en nuestros procesos democráticos no desaparecerá mágicamente. Debería preocuparnos a todos. Y representa una amenaza constante para la legitimidad de cualquier gobierno posterior.

"Idealmente, los tribunales habrían escuchado pruebas y resuelto estos reclamos de fraude electoral grave. Dos veces, la Corte Suprema tuvo la oportunidad de hacerlo; dos veces, la Corte se negó.

"El 6 de enero, le corresponde al Congreso votar sobre la certificación de los resultados de las elecciones de 2020. Ese voto es el único poder constitucional que queda para considerar y forzar la resolución de las múltiples acusaciones de fraude electoral grave.

"En esa sesión conjunta cuatrienal, existe un largo precedente de miembros demócratas del Congreso que plantearon objeciones a los resultados de las elecciones presidenciales, como lo hicieron en 1969, 2001, 2005 y 2017. Y, tanto en 1969 como en 2005, un senador demócrata se unió Miembro demócrata de la Cámara para forzar los votos en ambas cámaras sobre si aceptar o no a los electores presidenciales que están siendo desafiados

"El precedente más directo sobre esta cuestión surgió en 1877, luego de serias acusaciones de fraude y conducta ilegal en la carrera presidencial Hayes-Tilden. Específicamente, las elecciones en tres estados (Florida, Luisiana y Carolina del Sur) supuestamente se llevaron a cabo ilegalmente.

"En 1877, el Congreso no ignoró esas acusaciones, ni los medios de comunicación simplemente descartaron a quienes los plantearon como radicales que intentaban socavar la democracia. En cambio, el Congreso nombró una Comisión Electoral compuesta por cinco senadores, cinco diputados y cinco jueces de la Corte Suprema de Justicia. para considerar y resolver las devoluciones en disputa.

"Deberíamos seguir ese precedente. Es decir, el Congreso debería nombrar inmediatamente una Comisión Electoral, con plena autoridad investigadora y de determinación de hechos, para realizar una auditoría de emergencia de 10 días de los resultados electorales en los estados en disputa. Una vez finalizada, los estados individuales evaluar los hallazgos de la Comisión y podría convocar una sesión legislativa especial para certificar un cambio en su voto, si fuera necesario.

"En consecuencia, tenemos la intención de votar el 6 de enero para rechazar a los electores de los estados en disputa como no 'entregados regularmente' y 'legalmente certificados' (el requisito legal), a menos y hasta que se complete la auditoría de emergencia de 10 días.

"No somos ingenuos. Esperamos que la mayoría, si no todos los demócratas, y quizás más de unos pocos republicanos, voten de otra manera. Pero el apoyo a la integridad electoral no debe ser un tema partidista. Una auditoría justa y creíble, realizada de manera expedita y bien completada antes del 20 de enero, mejoraría drásticamente la fe de los estadounidenses en nuestro proceso electoral y aumentaría significativamente la legitimidad de quien se convierta en nuestro próximo presidente. Se lo debemos al pueblo.

"Estos son asuntos dignos del Congreso y que se nos ha encomendado defender. No tomamos esta acción a la ligera. Actuamos no para frustrar el proceso democrático, sino para protegerlo. Y todos debemos actuar juntos para garantizar que la elección se llevó a cabo legalmente bajo la Constitución y hacer todo lo posible para restaurar la fe en nuestra Democracia ".