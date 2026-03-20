EEUU intercepta lancha vinculada al narcotráfico en el Pacífico y deja dos muertos

Esta captura de pantalla, obtenida de un vídeo publicado por el Comando Central de los Estados Unidos en su cuenta X @CENTCOM el 20 de marzo de 2026, muestra un ataque contra un presunto buque de contrabando de drogas en el Océano Pacífico oriental.

WASHINGTON.- Una operación de seguridad de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Pacífico oriental dejó al menos dos presuntos traficantes muertos y un sobreviviente rescatado del mar, según informaron autoridades estadounidenses.

El incidente ocurrió el jueves, cuando fuerzas estadounidenses atacaron una embarcación sospechosa que navegaba en rutas utilizadas habitualmente por redes del narcotráfico en aguas del Pacífico. De acuerdo con el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), el objetivo era una “embarcación de bajo perfil” vinculada a operaciones de tráfico de drogas en la región.

El comando militar informó que la acción fue “letal”, aunque inicialmente no precisó el número de víctimas. Tras el operativo, el organismo notificó de inmediato a la Guardia Costera de Estados Unidos para iniciar labores de búsqueda y rescate de posibles sobrevivientes.

Rescate

Un portavoz de la Guardia Costera indicó posteriormente que la institución recibió una alerta sobre “tres individuos en peligro en el océano Pacífico”. Una embarcación de la agencia se desplazó a la zona del incidente y recuperó dos personas muertas y un sobreviviente en el agua.

Según el reporte oficial, los cuerpos de los fallecidos y el sobreviviente fueron entregados a las autoridades de Costa Rica para continuar con los procedimientos correspondientes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Southcom/status/2034996829218099347&partner=&hide_thread=false On March 19, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a low-profile vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the low-profile vessel was transiting… pic.twitter.com/iK04PghbTM — U.S. Southern Command (@Southcom) March 20, 2026

Estrategia contra el narcotráfico en la región

La operación forma parte de una campaña más amplia iniciada por Washington en septiembre para interceptar embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe.

El presidente Donald Trump sostiene que su administración mantiene una ofensiva directa contra lo que denomina “narcoterrorismo” en América Latina, argumentando que las redes criminales representan una amenaza para la seguridad regional y para Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses sostienen que muchas de estas organizaciones utilizan lanchas rápidas y embarcaciones de bajo perfil, difíciles de detectar por radar, para transportar cargamentos de droga hacia Centroamérica, México y posteriormente hacia territorio estadounidense.

FUENTE: Con información de AFP