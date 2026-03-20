McCormick & Company entrega oferta por marcas de británica Unilever

El gigante británico de productos de higiene y cosmética Unilever anunció este viernes que había recibido del grupo estadounidense McCormick & Company una oferta de compra por sus marcas de alimentos, entre las que se destacan las sopas Knorr y la mostaza Maille.

El grupo señaló en un comunicado haber "recibido una oferta no solicitada por su negocio de alimentación" y estar "en conversaciones con McCormick & Company", pero precisó que "no existe ninguna certeza de que se vaya a cerrar alguna operación".

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De esa forma, Unilever confirmó "recientes especulaciones en los medios". Por el momento no se han mencionado cifras.

Bajo la presión de inversores el grupo presentó en 2024 un plan estratégico para centrarse en 30 marcas "motoras".

Por ello, el grupo completó en diciembre la escisión de su división de helados.

Unilever confirma rumores

El grupo había anunciado en febrero su intención de centrarse más en los segmentos de belleza y "bienestar y cuidado personal", así como en la gama alta y el comercio en línea.

El Consejo de Administración de Unilever "considera que el segmento de alimentación es una actividad extremadamente atractiva, con un sólido perfil financiero, impulsada por marcas líderes en mercados en crecimiento, y confía en el futuro" de esta división, precisó el grupo.

El miércoles, la agencia Bloomberg había afirmado, con base en fuentes cercanas al caso, que el grupo se encontraba "en las primeras etapas de la evaluación de diferentes opciones" para la división de alimentos.

Ese escenario contemplaría opciones como escindir ese segmento por completo o conservar algunas marcas emblemáticas, aunque podría ocurrir "que no cierre ninguna operación antes de 2027".

FUENTE: Con información de AFP.