EEUU da un giro histórico y considera que los asentamientos judíos no violan el Derecho Internacional

"Tras estudiar cuidadosamente todos los ángulos del debate jurídico, esta Administración está de acuerdo con el presidente (Ronald) Reagan" en que los asentamientos no son de por sí ilegales, ha apuntado. "La creación de asentamientos civiles israelíes en Cisjordania no es 'per se' una violación del Derecho Internacional", ha indicado.