Israel anuncia ataque contra el nuevo jefe del brazo armado de Hamás en Gaza

El Primer Ministro Benjamin Netanyahu está dando un discurso televisado desde su oficina en Jerusalén el 28 de febrero de 2026.

JERUSALÉN — Israel anunció que atacó al nuevo jefe del brazo armado del movimiento islamista palestino Hamás, Mohamed Odeh, en un bombardeo en Gaza este martes, unos días después de que su predecesor muriera en una ofensiva parecida en el territorio palestino.

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"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) acaban de lanzar un ataque contra Mohamed Odeh en Gaza, el nuevo líder del ala militar de la organización terrorista Hamás y uno de los artífices de la masacre del 7 de octubre", anunció el primer ministro, Bejamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, en un comunicado conjunto difundido por la oficina del jefe del Ejecutivo en el que han precisado que se trata de una "orden" de ambos dirigentes.

Según el comunicado, Mohamed Odeh es uno de los autores intelectuales del ataque de Hamás del 7 de octubre en Israel.

Odeh fue nombrado como jefe de las Brigadas Ezedin al Qasam después de que su predecesor, Ezedin Al Hadad, muriera en un bombardeo este mes.

"Tarde o temprano, Israel los alcanzará a todos"

De acuerdo a la nota conjunta, Odeh sustituye al frente de la Brigada Ezzeldín al Qassam a Izz al Din Haddad, tras la muerte de este hace poco más de una semana junto a su esposa y su hija en un ataque de Israel contra la citada localidad palestina.

Además, "ocupó el cargo de jefe del Servicio de Inteligencia de Hamás" durante los ataques del 7 de octubre de 2023 contra territorio israelí, que dejaron unos 1.200 muertos y 250 secuestrados. "Odeh fue responsable del asesinato, el secuestro y las lesiones causadas a numerosos ciudadanos israelíes y soldados de las FDI", señalan las autoridades en el comunicado, en el que aseguran que las fuerzas israelíes continuarán "persiguiendo a cualquiera que haya participado en la masacre del 7 de octubre". "Tarde o temprano, Israel los alcanzará a todos", afirman en el comunicado.

Mientras, el diario 'Filastin', vinculado a Hamás, informó de que una persona murió y una veintena resultaron heridas a causa de un bombardeo de Israel contra un edificio de apartamentos en el barrio de Al Rimal, en el oeste de la ciudad de Gaza.

FUENTE: Con información de AFP y Europa Press