miércoles 3  de  junio 2026
CONFLICTO

Rubio espera un "plan de acción" tras negociaciones entre Israel y Líbano

Israel y Líbano, que no tienen relaciones diplomáticas, mantienen este miércoles una cuarta ronda de conversaciones directas en Washington, bajo los auspicios de Estados Unidos

El Secretario de Estado, Marco Rubio, habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026.&nbsp;

El Secretario de Estado, Marco Rubio, habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026. 

AFP

WASHINGTON.- El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, expresó el miércoles su esperanza de que las negociaciones israelo-libanesas que se celebran en Washington culminen en "un plan de acción" sobre la seguridad en Líbano.

"Esperamos que hoy logremos redactar una declaración conjunta sobre un plan de acción, sobre un camino para la seguridad en ese país, independiente de Hezbolá y de su influencia nociva", afirmó Rubio ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

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Israel y Líbano, que no tienen relaciones diplomáticas, mantienen este miércoles una cuarta ronda de conversaciones directas en Washington, bajo los auspicios de Estados Unidos.

Las conversaciones están lideradas por los embajadores de Israel y de Líbano en Washington, que se reunieron el martes durante unas siete horas en el Departamento de Estado.

La víspera, en otra audiencia parlamentaria en el Senado, Rubio había declarado que Israel y Líbano podrían alcanzar un acuerdo de paz "mañana mismo" de no ser por el obstáculo que representa Hezbolá.

Los ataques del grupo islamista contra territorio israelí y las tropas de ese país en territorio libanés han sido replicadas por Israel con bombardeos.

FUENTE: Con información de AFP

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