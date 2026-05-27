miércoles 27  de  mayo 2026
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Hamás confirma la muerte del líder de su brazo militar en un bombardeo de Israel en Gaza

El grupo islamista confirmó el anuncio realizado horas antes las fuerzas israelíes sobre el aniquilamiento de Mohamad Odé

Terroristas de Hamás.

Terroristas de Hamás.

OMAR AL-QATTAA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

JERUSALÉN — El grupo terrorista Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) confirmó este miércoles la muerte del líder de su brazo militar, Mohamad Odé, en un bombardeo ejecutado el martes contra la ciudad de Gaza, una semana después de ser nombrado para el cargo tras la eliminación de su predecesor, Ezeldín Hadad, en otro ataque contra el enclave.

El grupo islamista señaló que Odé "ascendió a las principales filas de la yihad y el sacrificio" y afirmó que deja detrás de sí "una nueva página de orgullo y dignidad con su sangre", según publica el diario palestino 'Filastin'.

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Asimismo, convocó a la población a participar en su funeral y el de varios miembros de su familia muertos en el bombardeo en la ciudad de Gaza y reiteró que la muerte de Odé, también conocido como 'Abú Amr', "afirma la continuación del camino de resistencia".

"El gran líder 'Abú Amr' ha pasado a manos del señor como un mártir tras un viaje de yihad lleno de sacrificio, paciencia y perseverancia, que se extiende más de tres décadas", subrayó, antes de ensalzar sus capacidades en la "construcción, preparación, planificación y creatividad a todos los niveles".

Israel anunció el ataque

El Ejército de Israel y el Shin Bet —el servicio de Inteligencia interior de Israel— anunciaron en un comunicado conjunto publicado el martes que Odé fue "eliminado" en el bombardeo, en el que "fueron atacados varios edificios en el corazón de la ciudad de Gaza que le servían de refugio", un ataque perpetrado a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) acaban de lanzar un ataque contra Mohamed Odeh en Gaza, el nuevo líder del ala militar de la organización terrorista Hamás y uno de los artífices de la masacre del 7 de octubre", anunció el primer ministro, Bejamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, en un comunicado conjunto difundido por la oficina del jefe del Ejecutivo en el que precisan que se trata de una "orden" de ambos dirigentes.

Según el comunicado, Mohamed Odeh es uno de los autores intelectuales del ataque de Hamás del 7 de octubre en Israel.

"Están marcados"

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, señaló en un mensaje en redes sociales que Odé "se reunirá con sus cómplices en la profundidad del infierno" y destacó que es el cuarto líder del brazo militar de Hamás asesinado desde el 7 de octubre de 2023. Previamente, Israel eliminó a Yahya Sinwar —en octubre de 2024—, Mohamed Sinwar —en mayo de 2025— y a Hadad.

Katz felicitó a las FDI y al Shin Bet por "la brillante ejecución" del bombardeo y recordó que Israel "prometió eliminar a todos los que encabezaron la masacre del 7 de octubre". "Lo haremos. Todos están marcados para la muerte, allá donde estén", amenazó el ministro israelí.

FUENTE: Con información de de EUropa Press y AFP

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