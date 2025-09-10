miércoles 10  de  septiembre 2025
ACUERDO

Ghana acepta acoger a migrantes deportados por EEUU

Mahama dijo a la prensa que Ghana accedió a acoger a ciudadanos del este de África, donde un acuerdo regional permite viajar sin necesidad de visado

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicò fotografías de los primeros deportados.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicò fotografías de los primeros deportados.

@PressSec/X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Las personas migrantes que no son recibidas por los gobiernos de sus naciones de origen son enviadas a terceros países —donde nunca han vivido, en muchos casos—. Ha sido una de las medidas más contundentes contra la migración irregular del presidente Donald Trump.

Lee además
El exministro boliviano Arturo Murillo fue detenido en 2021 en Estados Unidos acusado de conspiración para el lavado de dinero y sobornos en el marco de la compra de material antidisturbios durante el gobierno de Jeanine Áñez.
JUSTICIA

Detienen a exministro de Gobierno de Bolivia tras ser deportado de EEUU
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. 
MEDIDAS

EEUU anuncia restricciones de visas a centroamericanos vinculados al Partido Comunista Chino

Mahama dijo a la prensa que Ghana accedió a acoger a ciudadanos del este de África, donde un acuerdo regional permite viajar sin necesidad de visado.

"Estados Unidos se puso en contacto con nosotros para que aceptáramos a ciudadanos de terceros países que estaban siendo expulsados de Estados Unidos. Y acordamos con ellos que los ciudadanos de África Occidental serán aceptados", dijo Mahama.

Los primeros deportados

Afirmó que un "primer grupo" de 14 personas había llegado a Ghana, entre ellas "varios" nigerianos que desde entonces regresaron a su país de origen, aunque no proporcionó fechas.

Ghana ha sido durante años el hogar de migrantes nigerianos, aunque en las últimas semanas se han producido protestas esporádicas contra las personas de esa nacionalidad en varias ciudades, en las que se les culpa del aumento de la delincuencia.

Desde el regreso de Trump a la presidencia en enero, la Casa Blanca ha deportado a ciudadanos de terceros países a Sudán del Sur, empobrecido y devastado por la guerra. También hay acuerdos con Uganda, Ruanda y Suazilandia.

En América Latina, El Salvador, Panamá y Costa Rica han aceptado a los migrantes expulsados por Washington.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

EEUU endurece requisitos para los solicitantes de visas y aumentan las tarifas

Trump culpa a retórica de "la izquierda radical" el asesinato de joven activista

Erick Fajardo compara el crimen de Charlie Kirk con la violencia de la izquierda latinoamericana

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
FRAUDE MIGRATORIO

Argentino obtiene ciudadanía de EEUU mediante Ley de Ajuste Cubano, ¿a qué se enfrenta?

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
DROGAS

Trinidad y Tobago afirma que no buscará cuerpos de la embarcación narco atacada por EEUU

El presidente Donald Trump estrecha la mano del activista conservador Charlie Kirk en un foro en la Casa Blanca el 22 de marzo de 2018 en Washington, DC. El activista e influencer juvenil de la derecha estadounidense fue un importante aliado del presidente Trump; fue asesinado el 10 de septiembre de 2025.
ATAQUE

Activista conservador Charlie Kirk muere tras atentado en un evento en la universidad de Utah

La tarjeta verde o Green Card que permite a inmigrantes residir legalmente en Estados Unidos.
INMIGRACIÓN

El tiempo que suele tardar el USCIS en tramitar la green card

La alcaldesa de Hialeah  Jacqueline García-Roves y el Concejal  Jesús Tundidor. 
AL ROJO VIVO

Tundidor propone bajar 10% los impuestos en Hialeah; la alcaldesa lo tilda de "irresponsable"

Te puede interesar

Esta captura de pantalla de un video de Amy King muestra al activista juvenil e influencer conservador, Charlie Kirk, hablando durante un evento público en la Utah Valley University, minutos antes del crimen en su contra, en Utah, el 10 de septiembre de 2025.
¿Crimen dirigido?

Trump culpa a retórica de "la izquierda radical" el asesinato de joven activista

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Esta captura de pantalla de un video de Jeremy King muestra a personal de seguridad transportando al activista juvenil conservador e influencer Charlie Kirk después de sufrir un atentado durante un evento público en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, el 10 de septiembre de 2025.
EEUU

Gobernador de Utah afirma que el asesinato de Charlie Kirk es "político"; FBI libera a detenido

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth. 
SEGURIDAD

EEUU a Maduro: Estamos preparados para destruir a los narcoterroristas; la pelota está en su cancha

El comentarista conservador estadounidense, Charlie Kirk.
EEUU

Erick Fajardo compara el crimen de Charlie Kirk con la violencia de la izquierda latinoamericana

El líder conservador asesinado Charlie Kirk.
ASESINATO

Charlie Kirk: héroe y líder de los jóvenes conservadores en EEUU