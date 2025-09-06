Itza Castillo se corona en Miami Miss Nicaragua 2025

MIAMI.- La corona de Miss Universe Nicaragua 2025 tiene nuevo destino: la modelo profesional Itza Castillo, de 30 años y originaria de Managua , fue elegida la noche del 4 de septiembre en el James L. Knight Center de Miami para representar a su país en la 74 edición de Miss Universo, prevista para el 21 de noviembre en Tailandia .

Con una mezcla de emoción y firmeza, Castillo dejó claro que su propósito trasciende los cánones de belleza tradicionales. “Mi proyecto social se basa en la educación. Yo soy la segunda generación de mi familia que tiene estudios superiores; mi abuela no tuvo estudios escolares”, afirmó al recibir el título que la convierte en embajadora de la tierra del fuego y el agua ante el universo.

El certamen, organizado por primera vez fuera del territorio nacional tras la adquisición de la franquicia por parte de Emporium Agency, reunió a 13 candidatas que desfilaron representando el nombre de los departamentos y regiones autónomas. Glennys Medina, de Rivas, fue la primera finalista y Miss Fotogénica; Nathalya Pedrozo de Jinotega quedó como segunda finalista, y María Fernanda Sequeira de Boaco como tercera finalista, completando el cuadro de honor.

Además, recibieron menciones especiales Aleida Josefa Pérez como Miss Elegancia, Nahomy Hill se alzó con Mejor Cuerpo del concurso, Massiel Córdoba fue Miss Popularidad y Yarimeth Gutiérrez Miss Simpatía.

Una reina con historia y carácter

Itza Castillo llegó a Estados Unidos hace cuatro años, abriéndose paso en el campo del modelaje internacional. Se describe como una mujer “real, con la que puedes reír, hablar y llorar”. Su determinación, dice, ha sido la brújula que la guía para alcanzar sus metas. Con esa convicción, asegura que trabajará para conquistar la segunda corona universal para Nicaragua.

“Soy valiente, y quiero que el mundo vea lo mejor del nicaragüense: su hospitalidad, su cultura, su gastronomía y sus paisajes”, dijo la soberana, quien también aprovechó el momento y envió un mensaje de unidad a la diáspora nica.

“Nuestra cultura va a ser resaltada, no importa dónde yo esté. A todos los que están lejos, les digo que sigan luchando por sus sueños, porque trabajando se hacen realidad”, expresó.

Una noche nicaragüense en Miami

La velada, teñida de azul y blanco, fue conducida por la Miss Universo 2006, Zuleyka Rivera, y el periodista Iván Taylor. La música corrió a cargo del argentino Noel Schajris y el nicaragüense Hernaldo Zúñiga.

El jurado estuvo integrado por figuras del mundo del espectáculo y la moda como Adriana Paniagua Miss Nicaragua 2018, Sirey Morán Miss Honduras Universo 2016 y ganadora de Nuestra Belleza Latina 2021, el presentador de Telemundo Carlos Adyan, el doctor Elio Galán, la diseñadora Giannina Azar y el creador venezolano Gionni Straccia.

Sueños con propósito

Castillo adelantó que entre sus planes está apoyar a los nicaragüenses en Miami que atraviesan dificultades y brindar inspiración a las jóvenes que desean competir en certámenes de belleza pero carecen de recursos. “Yo crecí con carencias; mi mamá me enseñó a salir adelante. A las jóvenes les diría que nunca se rindan, porque siempre habrá una luz”, apuntó visiblemente emocionada.

Por su parte, Daniel Guevara, director nacional de la organización Miss Universo Nicaragua, subrayó que fue un “placer celebrar esta gala en la ciudad de Miami, un lugar que reúne a la diáspora latinoamericana en pleno”, destacando también el compromiso que tiene con la comunidad y con el fortalecimiento de la identidad cultural nicaragüense más allá de las fronteras.

Con esa mezcla de disciplina, resiliencia y sensibilidad, la nueva Miss Universe Nicaragua parte a Tailandia con una misión: convertir su historia personal en un mensaje universal que conecte con millones de personas en el planeta, con la meta de volver a inscribir el gentilicio de los nicaragüenses en lo más alto del certamen de belleza universal.