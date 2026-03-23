lunes 23  de  marzo 2026
Migración

EEUU desmantela programa de ayuda de representación legal a inmigrantes de bajos recursos

Un funcionario del Gobierno Trump negó a CBS News que el programa fuera a ser abolido, ya que se trata de una iniciativa establecida por vía reglamentaria

Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits el 22 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits el 22 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Gobierno del presidente Donald Trump ha desmantelado un antiguo programa del Departamento de Justicia que ayuda a inmigrantes de bajos ingresos a tener representación legal competente y asequible en temas migratorios, según informó CBS News.

El Programa de Reconocimiento y Acreditación (R&A), que tiene más de 60 años operando, acredita a trabajadores de organizaciones de defensa legal, que no son abogados, para asistir a los inmigrantes en la mayoría de trámites migratorios.

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El objetivo de la iniciativa es aumentar la disponibilidad de representación legal “competente” en materia de inmigración para personas de bajos ingresos e indigentes, promoviendo así una administración de justicia eficaz y eficiente, según el Departamento de Justicia de EEUU.

Sin embargo, múltiples fuentes relacionadas con el tema dijeron a la televisora que los abogados asignados al programa fueron transferidos la semana pasada a los tribunales de Inmigración, dejando solo a dos persona de apoyo que no tienen autoridad de otorgar las acreditaciones.

Programa no será abolido

Bajo esta iniciativa, que forma parte de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), unos 2.600 defensores de organizaciones comunitarias, como Catholic Charities y Jewish Family Services, han sido acreditados para dar asesoría a extranjeros de bajos recursos que tienen trámites pendientes con las autoridades migratorias.

Un funcionario del Gobierno Trump negó a la televisora que el programa fuera a ser abolido, ya que se trata de una iniciativa establecida por vía reglamentaria.

El Gobierno de Trump ya ha adoptado varias medidas que dificultan o restringen aún más que los inmigrantes logren avanzar dentro del sistema legal de inmigración.

FUENTE: Con información de EFE

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