miércoles 17  de  diciembre 2025
SEGURIDAD

EEUU despliega personal militar en Ecuador en operación conjunta contra el "narcoterrorismo"

El contingente militar estadounidense arribó a la base de Manta. La embajada de EEUU en Ecuador dijo que la operación busca enfrentar amenazas comunes

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, saluda al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en una base militar en Manta, Ecuador

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, saluda al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en una base militar en Manta, Ecuador

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Las autoridades de Estados Unidos informaron este miércoles 17 de diciembre la llegada de su personal militar a la base de Manta, en el este de Ecuador, en la que ya estuvieron desplegadas sus tropas hasta 2009, para una operación temporal conjunta con las fuerzas ecuatorianas contra el "narcoterrorismo" como parte de los últimos acuerdos en defensa.

La Embajada estadounidense en Ecuador confirmó el arribo del contingente militar a la base aérea de Manta, ubicada en la costa del Pacífico, algo más de un mes después de la segunda visita de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, en la que se cerraron estos acuerdos de colaboración.

En su cuenta en la red social X, la delegación diplomática dijo que la operación "mejorará la capacidad de las fuerzas militares ecuatorianas para combatir a los narcoterroristas". Resaltaron que el operativo está en sintonía con la ley ecuatoriana, un mes después, precisamente, desde que el país votara en contra de ceder sus bases a potencias extranjeras.

Esta operación conjunta "está diseñada para proteger a Estados Unidos y a Ecuador frente a las amenazas que compartimos", agregó la Embajada.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, señaló que "esta operación permitirá identificar y desarticular las rutas del narcotráfico", además de "someter a quienes creyeron que podían tomar el país".

Dos días antes, otro avión cargado con material militar llegó a la base aérea de Manta, en la que ya operó Estados Unidos durante una década, hasta que en 2009 el Gobierno del izquierdista Rafael Correa decidió no prorrogar los acuerdos con Washington.

Manta es la ciudad portuaria más próxima al archipiélago de Galápagos; su situación geográfica se antoja capital para el control del tráfico de drogas, pero también el de personas o la pesca ilegal.

Presencia militar de EEUU

El operativo entre EEUU y Ecuador llega en un momento de máxima tensión en las costas venezolanas del Caribe, con un despliegue militar sin precedentes cercanos con el que ha bombardeado ya desde septiembre decenas de supuestas narcolanchas, también en el Pacífico, matando a casi un centenar de personas.

En los últimos días, Washington ha afianzado su presencia militar en la región con diversos acuerdos con otros actores, como Paraguay y Perú, con cuyos gobiernos ha alcanzado acuerdos similares al de Ecuador.

El Congreso de Perú aprobó hace unos días la entrada de decenas de miembros del personal militar estadounidense con material de guerra para participar en operaciones y ejercicios conjuntos con las fuerzas peruanas durante 2026.

En Paraguay, el objetivo de esta cooperación está en la lucha contra los grupos que operan en la región como "organizaciones terroristas", si bien también el acuerdo contempla colaboración en el entrenamiento y formación de las fuerzas paraguayas, asistencia humanitaria y en la respuesta a posibles desastres.

"El problema más grave que tenemos en nuestro hemisferio son estas organizaciones terroristas transnacionales que, en muchos casos, no son terroristas por motivos ideológicos, sino que tienen una base financiera y económica", argumentó el secretario de Estado, Marco Rubio, en la firma del acuerdo.

FUENTE: Con información de Europa Press

