EEUU y Ecuador acuerdan no enviar a solicitantes de asilo a sus países de origen, ¿qué más dice el pacto?

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicò fotografías de los primeros deportados.

WASHINGTON — Estados Unidos y Ecuador acordaron que los solicitantes de asilo que Washington mande provisionalmente al país andino no podrán ser devueltos a su país de origen, según el documento negociado en julio y publicado este viernes.

Ambos países suscribieron un pacto para que el gobierno de Donald Trump, que lleva a cabo una gran operación contra la inmigración ilegal, pudiera transferir a Ecuador a personas que entraron ilícitamente y que pedían refugio.

El Departamento de Seguridad Nacional publicó el documento, negociado entre el 16 y el 23 de julio, y que entrará en vigor oficialmente el lunes, una vez aparezca en el Boletín Oficial.

El pacto "busca garantizar el traslado digno, seguro y adecuado de Estados Unidos a Ecuador de ciudadanos de terceros países (...) que buscan protección internacional para no ser devueltos a sus países de origen".

A discreción de Ecuador

Ambos países declaran que Ecuador podrá "bajo su total discreción aceptar total o parcialmente" los envíos de grupos de solicitantes de asilo.

Asimismo, Ecuador "acuerda no mandar de vuelta a ninguna persona (...) a su país de origen o de residencial habitual hasta que no se llegue a una decisión final sobre cualquier solicitud pendiente".

Estados Unidos "no trasladará menores no acompañados" a Ecuador, asegura el texto.

Ecuador, por su parte, determinará qué hacer con los solicitantes de asilo que abandonen sus demandas durante su estancia en el país.

Ambos países se comprometen a someterse a sus obligaciones de acuerdo con la Convención de Refugiados de Ginebra de 1951.

Acuerdo con otros países

Washington firmó acuerdos similares con Belice, El Salvador, Uganda, Sudán del Sur y Ruanda.

Estados Unidos anunció hace dos semanas una reducción drástica de admisión de refugiados. Apenas 7.500 personas recibirán ese estatuto, frente a los más de 100.000 que aceptó durante el mandato del demócrata Joe Biden, entre 2021 y 2025.

FUENTE: Con informaciòn de AFP