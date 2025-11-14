viernes 14  de  noviembre 2025
Inmigración

EEUU y Ecuador acuerdan no enviar a solicitantes de asilo a sus países de origen, ¿qué más dice el pacto?

Ambos países suscribieron un pacto para que el gobierno de Trump pudiera transferir a Ecuador a personas que entraron ilícitamente y que pedían refugio

Vuelo con migrantes deportados.

Vuelo con migrantes deportados.

ICE/GOV
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicò fotografías de los primeros deportados.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicò fotografías de los primeros deportados.

@PressSec/X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Estados Unidos y Ecuador acordaron que los solicitantes de asilo que Washington mande provisionalmente al país andino no podrán ser devueltos a su país de origen, según el documento negociado en julio y publicado este viernes.

Ambos países suscribieron un pacto para que el gobierno de Donald Trump, que lleva a cabo una gran operación contra la inmigración ilegal, pudiera transferir a Ecuador a personas que entraron ilícitamente y que pedían refugio.

Lee además
La secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, durante una visita a zonas de la frontera sur de Estados Unidos.
INMIGRACIÓN

Más de 200,000 estadounidenses solicitan unirse al ICE: "Están respondiendo con orgullo al llamado de su país"
El director interino del ICE, Todd Lyons (C), habla durante una conferencia de prensa con la secretaria del DHS, Kristi Noem, sobre las labores de control migratorio en curso en Chicago y sus suburbios, el 30 de octubre de 2025, en Gary, Indiana
SEGURIDAD

Empleado de senadora demócrata finge ser abogado ante el ICE para liberar a inmigrante con antecedentes

El Departamento de Seguridad Nacional publicó el documento, negociado entre el 16 y el 23 de julio, y que entrará en vigor oficialmente el lunes, una vez aparezca en el Boletín Oficial.

El pacto "busca garantizar el traslado digno, seguro y adecuado de Estados Unidos a Ecuador de ciudadanos de terceros países (...) que buscan protección internacional para no ser devueltos a sus países de origen".

A discreción de Ecuador

Ambos países declaran que Ecuador podrá "bajo su total discreción aceptar total o parcialmente" los envíos de grupos de solicitantes de asilo.

Asimismo, Ecuador "acuerda no mandar de vuelta a ninguna persona (...) a su país de origen o de residencial habitual hasta que no se llegue a una decisión final sobre cualquier solicitud pendiente".

Estados Unidos "no trasladará menores no acompañados" a Ecuador, asegura el texto.

Ecuador, por su parte, determinará qué hacer con los solicitantes de asilo que abandonen sus demandas durante su estancia en el país.

Ambos países se comprometen a someterse a sus obligaciones de acuerdo con la Convención de Refugiados de Ginebra de 1951.

Acuerdo con otros países

Washington firmó acuerdos similares con Belice, El Salvador, Uganda, Sudán del Sur y Ruanda.

Estados Unidos anunció hace dos semanas una reducción drástica de admisión de refugiados. Apenas 7.500 personas recibirán ese estatuto, frente a los más de 100.000 que aceptó durante el mandato del demócrata Joe Biden, entre 2021 y 2025.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Unos 230 depredadores sexuales y criminales violentos arrestados por ICE en Florida

Partidos, dinero y democracia en Ecuador

Daniel Noboa confirma asistencia a ceremonia del Nobel para acompañar a María Corina Machado

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump se dirige a la nación, junto al vicepresidente JD Vance (izquierda); el secretario de Estado, Marco Rubio (segundo a la derecha); y el secretario de Defensa, Pete Hegseth (derecha), desde la Casa Blanca en Washington, DC, el 21 de junio de 2025. video
NUEVA FASE

EEUU activa ofensiva "Lanza del Sur" contra grupos vinculados al narcotráfico

La líder opositora venezolana María Corina Machado (izq.) hace un gesto durante una protesta convocada por la oposición en vísperas de la investidura presidencial, en Caracas el 9 de enero de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado envía mensaje de resiliencia tras el anuncio del Pentágono

El socialista del Partido Demócrata y musulmán, Zohran Mamdani, fue electo alcalde de Nueva York.
POLÍTICA

Historial evidencia que Zohran Mamdani viene de una familia que "reinvindica el terrorismo islámico"

El expresidente Bill Clinton y su esposa la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.
Política

Trump acusa a demócratas de montar una "farsa" con el caso Epstein y pide investigar a Bill Clinton

Imagen del Puerto de Miami.
COMERCIO

EEUU anuncia acuerdos comerciales con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala

Te puede interesar

Imágenes del portaviones Gerald R. Ford durante ejercicios de Estados Unidos en el Atlántico.
LUCHA ANTIDROGAS

EEUU exhibe el poder del portaaviones Gerald Ford mientras arranca la operación "Lanza del Sur"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El expresidente Bill Clinton y su esposa la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.
Política

Trump acusa a demócratas de montar una "farsa" con el caso Epstein y pide investigar a Bill Clinton

Nelson J. Mezerhane G., presidente de la Fundación IDEA.
X DIÁLOGO PRESIDENCIAL

Mezerhane: "La única forma de confrontar a los regímenes es con la fuerza"

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade.
CARTA A TRUMP

Daniella Levine Cava pide a Trump compensación justa a empleados federales tras fin del cierre del gobierno

Carne de res de primera calidad del USDA se exhibe en una tienda Costco el 11 de noviembre de 2025 en Novato, California.
Economía

Trump retira los aranceles a carne de res, tomates, bananas y café