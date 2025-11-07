viernes 7  de  noviembre 2025
Narcotráfico

EEUU destruye otra embarcación con drogas en aguas del Caribe

CAPTURA DE PANTALLA del video transmitido por el Pentágono, de EEUU.&nbsp;

WASHINGTON.-El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este jueves la muerte de tres personas a bordo de una embarcación atacada por el Ejército estadounidense mientras navegaba en aguas del Caribe, en el marco de lo que defiende como operaciones contra el "narcoterrorismo" y que han dejado hasta el momento más de 60 muertos.

"Hoy, bajo las órdenes del presidente (estadounidense, Donald) Trump, el Departamento de Guerra ---nombre con el que el Gobierno estadounidense identifica al Pentágono-- ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada", ha declarado en su cuenta de la red social X, confirmando el fallecimiento de los tres "narcoterroristas" que se encontraban en la embarcación.

Como viene siendo habitual, el jefe del Pentágono explicó el ataque asegurando que tuvo lugar en "aguas internacionales" y que el objetivo "traficaba con narcóticos".

"Los ataques navales contra los narcoterroristas continuarán hasta que cesen sus actividades de envenenamiento del pueblo estadounidense. (...) A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir con vida, dejen de traficar con drogas. Si siguen traficando con drogas mortales, los mataremos", prometió en la misma plataforma.

Senado en contra

Horas antes, la Cámara Alta estadounidense rechazó una resolución que habría impedido a la Administración Trump efectuar ataques "dentro o contra" Venezuela, país al que Washington dirige una campaña para detener el flujo de drogas y acorralar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien el Gobierno estadounidense considera ilegítimo y que debería abandonar el poder.

La iniciativa fue tumbada al recibir los apoyos de 49 senadores --el conjunto de 47 demócratas además de los republicanos Lisa Murkowski (por Alaska) y Rand Paul (por Kentucky)-- frente a 51 votos en contra, según recoge el diario 'The Hill'.

El texto presentado el mes pasado por el senador demócrata Tim Kaine (por Virginia), "ordena al presidente que ponga fin al uso de las Fuerzas Armadas en hostilidades dentro o contra Venezuela, a menos que esté explícitamente autorizado por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar".

Trump autorizó a mediados de octubre a la agencia de Inteligencia estadounidense (CIA) a efectuar operaciones encubiertas en Venezuela, si bien hace unos días desmintió que el Ejército esté ultimando planes para atacar objetivos militares en el país latinoamericano.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

