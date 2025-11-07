viernes 7  de  noviembre 2025
Vuelve la fiebre de la lotería: Mega Millions y Powerball acumulan premios récord

Ambas loterías, Mega Millions y Powerball, mantienen premios acumulados históricos que, juntos, superan los 1,280 millones de dólares

Los billetes de lotería Mega Millions se compran en una licorería donde se vendieron los billetes ganadores el 27 de diciembre de 2024 en Hawthorne, California. El noveno premio mayor de lotería más grande en la historia de Estados Unidos, valorado en 1.150 millones de dólares, se sorteará esta noche en el sorteo Mega Millions, después de que no se vendieran boletos con los seis números en 30 sorteos consecutivos.&nbsp;

Foto de Frederic J. BROWN / AFP 

Foto de Frederic J. BROWN / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La emoción por el sorteo del Mega Millions vuelve a crecer en Estados Unidos. El premio mayor ha alcanzado la cifra estimada de 843 millones de dólares, convirtiéndose en el octavo más grande en la historia del juego, según confirmaron las autoridades de la lotería.

El sorteo, programado para este viernes 7 de noviembre a las 11:00 PM (hora del Este), será el número 38 consecutivo sin un ganador del gran premio desde el pasado 27 de junio, cuando un boleto vendido en Virginia se llevó 348 millones de dólares.

De acuerdo con el comunicado oficial de Mega Millions, se trata de la racha más larga sin ganador desde que el juego comenzó en 2002.

“Aunque el premio mayor sigue siendo difícil de alcanzar, el número de ganadores —y el total de premios ganados— sigue creciendo”, señalaron los funcionarios de la lotería.

Más de 11 millones de boletos premiados en los últimos sorteos

Durante esta prolongada racha, casi 11,7 millones de boletos han resultado ganadores en distintos niveles, con premios que superan los 274 millones de dólares, según datos de la organización. Estas cifras reflejan el impacto del cambio en el formato del juego implementado en abril de 2025, que aumentó el costo del boleto a cinco dólares e incluyó un multiplicador automático para los premios secundarios.

El cambio también mejoró las probabilidades de ganar cualquier premio, ahora de 1 en 23, y elevó los montos secundarios: los jugadores que acierten las cinco bolas blancas sin la Mega Ball pueden ganar entre dos y 10 millones de dólares.

“Hasta ahora, ha habido 256 boletos ganadores de tercer nivel, con premios que van desde $20,000 hasta $100,000”, confirmaron los funcionarios de Mega Millions.

El récord anterior de 37 sorteos sin ganador se estableció el 22 de enero de 2021, cuando un jugador de Michigan se llevó 1,050 millones de dólares.

Desde comienzos de 2025, el Mega Millions ha entregado premios mayores en varios estados: Arizona ($112 millones el 17 de enero), Illinois ($349 millones el 25 de marzo), Ohio ($112 millones el 18 de abril) y Virginia ($348 millones el 27 de junio).

Aunque nadie acertó los seis números en el sorteo del pasado martes, más de 606,000 boletos ganaron premios secundarios, con un total que superó los 12,2 millones de dólares distribuidos en todo el país.

¿Cómo jugar y dónde comprar boletos del Mega Millions?

El Mega Millions se juega en 45 estados, además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de EEUU. Los jugadores deben elegir cinco números del 1 al 70 y una Mega Ball del 1 al 24.

El costo por jugada es de dólares, y las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 entre 290,4 millones. Los boletos deben adquirirse antes del cierre de ventas, que varía según cada estado —generalmente entre 15 minutos y una hora antes del sorteo—.

Los ganadores pueden optar entre recibir el premio en anualidades crecientes o un pago único en efectivo, que para este sorteo se estima en 391,7 millones de dólares.

Crecen también las expectativas del Powerball

El interés por las loterías nacionales también se ha visto impulsado por el Powerball, que esta semana alcanzó un pozo acumulado de 438 millones de dólares tras no registrarse ganadores en el sorteo del miércoles 5 de noviembre.

El próximo sorteo del Powerball está programado para este sábado 8 de noviembre a las 10:59 PM (hora del Este).

Según la Asociación de Loterías Multiestatales (MUSL), que administra el juego, el premio ha aumentado rápidamente debido a la ausencia de ganadores durante 18 sorteos consecutivos.

“Las ventas se han mantenido sólidas en todo el país, especialmente en estados como California, Texas y Florida, donde tradicionalmente hay un alto volumen de jugadores”, informó la MUSL en su último boletín.

Ola de entusiasmo

El Powerball se juega en 45 estados, además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EEUU. Para participar, los jugadores deben elegir cinco números del 1 al 69 y un número Powerball del 1 al 26.

El costo de cada boleto es de dos dólares, aunque puede duplicarse si se añade la opción “Power Play”, que multiplica los premios secundarios hasta por cinco veces. Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292,2 millones.

“Los premios grandes en ambos sorteos están generando una ola de entusiasmo que no veíamos desde hace meses”, indicó el portavoz de la lotería de Florida. “Cuando Mega Millions y Powerball coinciden con acumulados de esta magnitud, el número de boletos vendidos se dispara”.

Ambas loterías, Mega Millions y Powerball, mantienen premios acumulados históricos que, juntos, superan los 1,280 millones de dólares, una cifra que ha despertado el entusiasmo de millones de apostadores en todo el país.

FUENTE: Con información de El Comercio / ABC News

