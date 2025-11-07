Senado de EEUU avala operaciones militares de Trump contra narcotráfico en el Caribe y el Pacífico

WASHINGTON .- El Senado de EEUU dio luz verde a que continúen las operaciones militares ordenadas por el presidente Trump en contra de carteles del narcotráfico , particularmente los que operan en Venezuela, en el Caribe y el Pacífico, y las que reportan el ataque a 20 embarcaciones con droga hasta la fecha.

La mayoría de senadores rechazó una resolución, por iniciativa del representante demócrata Tim Kaine, de Virginia, en contra de las acciones del Comando Sur próximas a las costas venezolanas, por carecer de información oportuna. El proyecto tendría el apoyo de algunos republicanos.

“Estamos cansados de que el Congreso adjudique todo el poder de forma solemne sobre un presidente”, fue uno de los argumentos, según la información de agencias.

Aval del Senado en mar de críticas

El aval del Senado se produce tras la asistencia del secretario de Estado, Marco Rubio, y el de Defensa Pete Hegseth, al Congreso el jueves, donde informaron al Grupo de los 12 acerca de los ataques a lanchas vinculadas al narcotráfico y que han sido cuestionados por supuesta falta de legalidad y de transparencia al no practicar primero las detenciones de los tripulantes que han resultado muertos.

Tras la explicación de los altos funcionarios en el Congreso, representantes demócratas y republicanos coincidieron en que era necesario conocer más detalles en una segunda sesión.

El apoyo del Senado, al rechazar la iniciativa contra las operaciones con la mira en Venezuela, da luz verde al despliegue militar y sus operaciones en el Caribe, que comenzaron en septiembre pasado.

Otro ataque al narcotráfico

Este jueves, el Departamento de Guerra informó sobre un nuevo ataque a otra embarcación que “traficaba estupefacientes”, en una operación que terminó con la muerte de sus tres tripulantes.

Según su balance oficial, las fuerzas militares han destruido a más de 20 embarcaciones que transportaban droga y la eliminación de más de 66 tripulantes asociados a carteles y organizaciones criminales, en el Caribe y el Pacífico.

Mientras, el poderoso buque de guerra estadounidense George Bush se acerca a aguas frente a las costas venezolanas, tras salir de Trinidad y Tobago.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SecWar/status/1986631797547921741&partner=&hide_thread=false As we’ve said before, vessel strikes on narco-terrorists will continue until their the poisoning of the American people stops.



Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist… pic.twitter.com/gQF9LpSjqD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 7, 2025

FUENTE: Con información agencias, La Patilla