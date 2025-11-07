viernes 7  de  noviembre 2025
INMIGRACIÓN

Expira TPS para venezolanos: 600,000 inmigrantes en EEUU quedan expuestos a deportaciones desde hoy

Personas de Venezuela quedan desde esta noche sin el estatus de protección para permanecer en la país, al entrar en vigor la medida del gobierno de Trump

Maca Iglesias (der.) se une a otros para apoyar una resolución a favor de restablecer el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.

Joe Raedle/Getty Images/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Desde este 7 de noviembre, 600,000 inmigrantes venezolanos en EEUU quedan oficialmente sin el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que les permitía permanecer en EEUU desde 2021, al entrar en vigencia la medida que pone fin a este mecanismo, como parte de las políticas migratorias del presidente Trump.

La medida entra en vigor a las 11:59 pm de hoy y afecta principalmente a los 250,000 venezolanos con TPS desde 2021, dado que los 350,000 que ingresaron en 2023 ya perdieron su estatus en fecha reciente.

Chuck Walter (izq) se une a otras personas en apoyo a una resolución a favor del restablecimiento del estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos, el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.
"Estos migrantes quedan expuestos inmediatamente a procesos de deportación", afirmó la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, Adelys Ferro, quien esperaba que al expirar el TPS la inmensa mayoría de venezolanos haya buscado otro beneficio migratorio que les permita estar legalmente en el país.

Unos 5,000 que tenían el estatus conservarían su permiso de trabajo hasta octubre de 2026, según los reportes.

La anulación del TPS que fue otorgado por la administración de Joe Biden fue decidida por el gobierno de Trump desde inicios de este 2025 y respaldada por la Corte Suprema, luego de un largo proceso en tribunales impulsado por organizaciones y abogados que defienden la legalidad de los migrantes.

La decisión ejecutiva fue adoptada en principio contra venezolanos indocumentados que asoció con la organización criminal de Venezuela Tren de Aragua, por razones de seguridad, pero terminó afectando a ciudadanos con residencia y trabajos conocidos.

Venezolanos sin TPS, consecuencias

Al expirar el TPS para los venezolanos en EEUU, estos quedarían sin la documentación requerida y por tanto pasarían al rango de ilegales en el país. Esto, a menos que hayan solicitado otro mecanismo migratorio como el asilo para asegurar su permanencia en el país donde residen y trabajan.

Estos ciudadanos quedan sin:

  • Permiso de trabajo, licencia de conducir y otros beneficios asociados.
  • Sin posibilidad de mantener sus viviendas.
  • Seguros médicos y becas estudiantiles.
  • Protección de detención e incluso de deportación inmediata.
  • Posibilidad de volver a ingresar al país, como penalidad por permanecer sin documentación.

FUENTE: Con información de redes Venezuelan American Caucus, TalCual, Infobae

