Maduro sigue politizando la canonización; periodista desmiente "supuestos" regalos del papa León XIV

CARACAS. - Nicolás Maduro sigue politizando la canonización de los santos venezolanos, el doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles. Aunque esta semana, el dictador mostró durante una alocución los supuestos obsequios que, según el régimen, le envió el papa León XIV, un periodista de la fuente eclesiástica lo desmintió.

"Aunque es evidente, vale la pena aclarar que el Papa NO envió ningún regalo a Maduro. Le dan una medalla que se puede comprar en el Vaticano o cualquier tienda cercana. Y el 'libro' no es más que el misal que entregaron a todos en la misa de canonización. Una vergüenza", señaló el corresponsal de EWTN en español, Andrés I. Henríquez, a través de su cuenta en la red X el 22 de octubre.

Manipulación Maduro aprovecha la canonización de los primeros santos de Venezuela para simular "apoyo" del Vaticano

Live Blog Post Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/andrescatholic/status/1981518078266499563&partner=&hide_thread=false Aunque es evidente, vale la pena aclarar que el Papa NO envió ningún regalo a Maduro.



Le dan una medalla que se puede comprar en el Vaticano o cualquier tienda cercana.



Y ese “libro” no es más que el misal que entregaron a todos en la misa de canonización.



Una vergüenza. https://t.co/iDNalF7j8F pic.twitter.com/nYyJGvWxke — Andrés I. Henríquez (@andrescatholic) October 24, 2025

El corresponsal acompañó su mensaje con fotografías que confirman su versión, señalando además que la medalla exhibida por Maduro no tiene la imagen de José Gregorio Hernández, sino la de San Pedro, y cuyo precio ronda los 37 dólares.

De acuerdo con medios oficiales, los supuestos regalos enviados por el Santo Padre a Maduro es un gesto y un “símbolo de fraternidad entre la Iglesia católica y el gobierno venezolano”.

La encargada de entregarle los "detalles" del Papa a Maduro fue la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Gabriela Jiménez Ramírez. También le dieron una bandana que fue utilizada por la delegación que representó a Venezuela en Roma.

“Aquí llegó el José Gregorio, este me lo traen bendecido por el Papa, me lo acaban de entregar bendecido por el papa León, aquí está José Gregorio, mira, milagroso, poderoso y nuestro”, dijo Maduro.

Esta semana, Maduro indicó: "Nuestro pueblo es el pueblo de San José Gregorio Hernández, de la madre Carmen Rendiles, de Simón Bolívar. Es un pueblo de santos, santas, sabios, sabias, libertadores y libertadoras. Es la venezolanidad".

Busca apoyo del Vaticano

No es la primera vez que el régimen manipula la información para vender la falsa idea de que cuenta con el respaldo del Vaticano. La periodista italovenezolana Marinellys Tremamunno, corresponsal del DIARIO LAS AMÉRICAS en la Santa Sede, ha registrado "la constante manipulación informativa ejercida por el aparato comunicacional de Nicolás Maduro, que ha intentado simular apoyo del Vaticano a su régimen, incluso en torno a la canonización del Dr. José Gregorio Hernández".

A principios de octubre, Maduro informó sobre las gestiones diplomáticas realizadas con el Vaticano "para la protección del pueblo venezolano". Esto en medio de la presión que ejerce el gobierno de los Estados Unidos con el despliegue de buques y personal militar en El Caribe.

“Yo tengo una gran fe en que el papa León, como se lo digo en la carta que le mandé, ayude a Venezuela a preservar y a ganar la paz, la estabilidad”, aseveró el gobernante socialista.

El lunes 20 de octubre, durante la misa de acción de gracias por la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, en Roma, el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, dijo: “Venezuela puede pasar de la muerte a la vida, rompiendo las presiones injustas, liberando a los oprimidos y construyendo la paz sobre la justicia, la verdad, la libertad y el amor”.

Parolin fue nuncio apostólico en Venezuela durante cinco años.

FUENTE: Con información de El Nacional/Andrés Henríquez