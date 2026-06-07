Simone Biles genera preocupación tras revelar un grave problema de salud

La gimnasta estadounidense Simone Biles sostiene la bandera olímpica durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de verano de 2024 en el Stade de France, el domingo 11 de agosto, en Saint-Denis, Francia.

La leyenda de la gimnasia mundial Simone Biles sorprendió este sábado a sus millones de seguidores al compartir que recientemente atravesó una emergencia médica que describió como una de las experiencias más aterradoras de toda su vida.

A través de una publicación en Instagram, la estadounidense mostró una fotografía desde una cama de hospital con varias pulseras médicas en su muñeca y dejó un mensaje que rápidamente generó preocupación en el mundo del deporte.

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"No soy de las que suele compartir cosas como esta porque valoro la privacidad en la época actual, pero casi morir no estaba en mis previsiones de esta semana", escribió la atleta de 29 años.

“Fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida”

Aunque no ofreció detalles sobre la naturaleza de la emergencia, Biles dejó claro que la situación fue extremadamente delicada.

"Esta fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida, si no la más aterradora (...) He estado en cama descansando esta semana", señaló la gimnasta.

La deportista tampoco explicó cuándo ocurrió exactamente el incidente ni cuál fue el diagnóstico médico, aunque aseguró que dará más información en el futuro.

"Lo explicaré tarde o temprano", añadió.

Una de las atletas más exitosas de la historia

Biles es considerada una de las mejores gimnastas de todos los tiempos. A lo largo de su extraordinaria carrera ha conquistado siete medallas de oro olímpicas y múltiples títulos mundiales que la han convertido en una referencia absoluta de su disciplina.

Su capítulo más reciente de éxito llegó en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde protagonizó un regreso histórico y conquistó tres nuevas medallas de oro, reafirmando su condición de estrella mundial.

El antecedente de Tokio y su lucha por la salud mental

La revelación también recordó uno de los momentos más difíciles de su trayectoria deportiva.

Durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, Biles decidió retirarse de varias pruebas después de sufrir los llamados "twisties", un bloqueo mental que provoca que los gimnastas pierdan la referencia espacial mientras realizan ejercicios de alta complejidad.

Aquella decisión abrió un debate global sobre la importancia de la salud mental en el deporte de alto rendimiento y convirtió a la estadounidense en una de las principales voces sobre el bienestar psicológico de los atletas.

Por ahora, la campeona olímpica continúa recuperándose y sus seguidores permanecen atentos a nuevas actualizaciones sobre el incidente que ella misma calificó como una situación en la que estuvo cerca de perder la vida.