Congreso de Florida retomará en mayo batalla por presupuesto estatal del año fiscal 2026-2027

MIAMI.- El Congreso de Florida convocará una sesión especial a partir del 12 de mayo para definir y aprobar el presupuesto estatal del año fiscal 2026-2027, luego de que la Cámara de Representantes y el Senado alcanzaran un acuerdo sobre las asignaciones conjuntas, paso clave para destrabar las negociaciones tras el cierre sin consenso de la sesión regular.

El presidente del Senado de Florida, Ben Albritton, informó en un memorándum a los legisladores que el presidente de la Cámara de Representantes, Daniel Pérez, y él emitirán en los próximos días una proclamación conjunta para convocar oficialmente la sesión extraordinaria, que comenzará el martes 12 de mayo y concluirá el viernes 29 de mayo.

“Me complace anunciar que hemos alcanzado un acuerdo sobre las asignaciones conjuntas”, expresó Albritton en un memorando dirigido a los senadores. Añadió que los comités de conferencia estarán autorizados a reunirse del 12 al 15 de mayo para resolver las diferencias entre ambas cámaras.

Una vez concluidas esas reuniones iniciales, los temas no resueltos pasarán a una fase de negociación superior y los senadores podrán regresar a sus distritos. Posteriormente, deberán regresar a Tallahassee la semana después del Memorial Day para votar el informe final de conferencia que contendrá el presupuesto definitivo.

Diferencias entre la Cámara y el Senado

En la sesión ordinaria la Cámara de Representantes aprobó el proyecto presupuestario HB 5001 con una propuesta de aproximadamente 113.58 mil millones de dólares, mientras que el Senado avanzó su versión bajo el SB 2500 por unos 115.03 mil millones.

La diferencia principal entre ambas cámaras ronda los 1,450 millones de dólares y refleja prioridades distintas sobre el gasto público.

“La Cámara piensa que debemos gastar menos dinero y el Senado piensa que debemos gastar más dinero”, resumió el presidente Pérez.

La propuesta de la Cámara baja representa cerca de 1,000 millones de dólares menos que el presupuesto vigente, que concluye el próximo 30 de junio, mientras que el Senado favorece un mayor nivel de gasto.

El presupuesto actual del año fiscal 2025-2026 asciende a 114.77 mil millones de dólares.

Segundo año consecutivo con retrasos

Esta es la segunda vez consecutiva que la Legislatura no logra completar el plan fiscal dentro de los 60 días reglamentarios de la sesión ordinaria, lo que obliga a extender el proceso mediante una sesión especial.

La Constitución de Florida exige que los legisladores aprueben cada año el presupuesto estatal, oficialmente denominado General Appropriations Act, antes del inicio del nuevo año fiscal el 1 de julio.

Albritton adelantó que el presupuesto final será inferior al del actual año fiscal, una estrategia que, según explicó, busca reforzar la estabilidad financiera de largo plazo.

“Como ocurrió con el presupuesto aprobado en el pleno del Senado, nuestro presupuesto final será menor que el presupuesto estatal actual de Florida, facilitando la estabilidad financiera a largo plazo y manteniendo nuestro enfoque en impuestos bajos, reducción de deuda y ahorro para el futuro”, señaló.

Debate sobre impuestos a la propiedad

Además del gasto estatal, uno de los temas que sigue generando diferencias políticas es la reforma de los impuestos a la propiedad.

La Cámara aprobó la propuesta HJR 203, que busca eliminar los impuestos no escolares sobre viviendas con exención de homestead, una medida con alto impacto fiscal y político.

Sin embargo, el Senado no pasó una propuesta alternativa, lo que mantiene abierto uno de los principales debates de la agenda presupuestaria.

La expectativa ahora se centra en las negociaciones de mayo, donde ambas cámaras deberán conciliar no solo las cifras del presupuesto, sino también el alcance de las reformas tributarias que acompañarán el cierre del año legislativo.

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