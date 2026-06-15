lunes 15  de  junio 2026
PLAN DE PAZ

EEUU e Irán alcanzan un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente

El compromiso entre EEUU e Irán fue anunciado el lunes temprano por el primer ministro pakistaní, quien es mediador del conflicto, que lo calificó de "paso histórico hacia la paz"

Un caza bombardero estadounidense del portaviones Abraham Lincoln que continúa sus operaciones aéreas contra objetivos militares en Irán mientras navega en aguas regionales.

Un caza bombardero estadounidense del portaviones Abraham Lincoln que continúa sus operaciones aéreas contra objetivos militares en Irán mientras navega en aguas regionales.

@CENTCOM

TEHERÁN.- Estados Unidos e Irán alcanzaron este lunes un acuerdo para poner fin de inmediato a la guerra en Medio Oriente, incluido el conflicto en Líbano, y prevén firmarlo el viernes en Ginebra.

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El compromiso fue anunciado el lunes temprano por el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, mediador del conflicto, que lo calificó de "paso histórico hacia la paz". Posteriormente lo confirmaron Washington y Teherán.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos!", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"Autorizo plenamente la apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que fluya el petróleo!", dijo.

Según el viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, el acuerdo con Washington pone "fin inmediato a la guerra".

Tras el anuncio, los precios del crudo se desplomaron y tanto el Brent como el WTI se cotizaban alrededor de los 80 dólares por barril.

El cierre de Ormuz ha tenido un gran impacto en la economía mundial, provocando inflación en numerosos países y problemas de suministro de fertilizantes necesarios para la producción de alimentos, entre otros.

Según la agencia iraní Fars, Estados Unidos habría aceptado "el pago de peajes a Irán" por el tránsito de barcos por el estrecho de Ormuz. Aún no se ha confirmado.

Un extremo al que se oponen muchos países, entre ellos Francia, anfitriona desde este lunes de una cumbre del G7 en la que participará Trump.

Portaviones estrecho Ormuz
El portaaviones de la clase Nimitz USS George H.W. Bush (CVN 77) navega en el Océano Índico en el área de responsabilidad del Comando Central de EEUU.

El portaaviones de la clase Nimitz USS George H.W. Bush (CVN 77) navega en el Océano Índico en el área de responsabilidad del Comando Central de EEUU.

Moratoria nuclear

El contenido del acuerdo, alcanzado tras semanas de tensas negociaciones y frecuentes amenazas de Trump de nuevas hostilidades, no se ha hecho público.

Ambas partes han publicado información contradictoria sobre su contenido, y Trump aseguró el lunes al New York Times que Irán aceptó una moratoria de 20 años sobre el enriquecimiento de Uranio.

Según Gharibabadi las próximas conversaciones abordarán el levantamiento de sanciones contra Irán, la cuestión nuclear, la reconstrucción y el desarrollo económico de su país y la puesta en marcha de un mecanismo de seguimiento de los acuerdos alcanzados.

Aunque el primer ministro Benjamin Netanyahu no reaccionó oficialmente, varios ministros de su gobierno y miembros de la oposición condenaron el pacto.

"No garantiza nuestra seguridad", declaró el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, mientras que el ex primer ministro Naftali Bennett, principal rival de Netanyahu para las próximas elecciones, dijo que supone un "giro peligroso para la seguridad de Israel".

El ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que el ejército "permanecerá en las zonas de seguridad en Líbano, Siria y Gaza por un período ilimitado".

El acuerdo fue recibido con alivio por la comunidad internacional. Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Canadá dijeron estar dispuestos a levantar algunas sanciones contra Irán.

"Volvemos a nuestro sur"

En Teherán, Erfan, un vendedor de 18 años, espera "que se firme el acuerdo principal, se levanten las sanciones y la economía se reactive para que la región recupere la paz y la tranquilidad".

"Nuestro gobierno quizá haya llegado a un acuerdo con ellos, pero el pueblo está profundamente insatisfecho porque matan a iraníes, sobre todo a niños inocentes", opinó por su parte Hosein Hagh Parast, un empleado bancario de 31 años, en declaraciones a AFPTV.

El conflicto empezó el 28 de febrero por los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán, que respondió atacando intereses estadounidenses en los países del Golfo aliados de Washington.

El 2 de marzo Líbano entró en la guerra por los ataques de Hezbolá contra Israel, que respondió con una ofensiva para "eliminar" al movimiento chiita proiraní, y ocupa actualmente una parte del país vecino.

Los bombardeos israelíes han causado más de 3.700 muertos desde marzo, según el gobierno libanés.

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, expresó el lunes su deseo de que el acuerdo, del que no fue notificado oficialmente, "ponga fin de forma definitiva al ciclo de violencia".

Algunos residentes empezaron a volver este lunes a zonas del sur donde no hay presencia de las fuerzas israelíes.

"Volvemos a nuestro sur, a la tierra libre. No podemos prescindir de la tierra del sur" dijo a la AFP Alaa Merahi, que viajaba en coche con su mujer y sus hijos cerca de Tiro, junto a numerosos vehículos cargados con colchones y maletas.

FUENTE: Con información de AFP

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