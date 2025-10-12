domingo 12  de  octubre 2025
Fin a la guerra

Trump y Al Sisi presiden la cumbre para "la paz en Gaza" en Egipto; Israel no participa

La reunión, que tendrá lugar el lunes en la ciudad balnearia de Sharm el Sheij, reunirá a "líderes de más de 20 países", dijo la oficina del mandatario egipcio

Miles de israelíes ondean banderas de Estados Unidos y un retrato del presidente Donald Trump durante una reunión frente al Museo de Arte de Tel Aviv, conocido como la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, el 11 de octubre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

EL CAIRO — El presidente estadounidense, Donald Trump, y su par egipcio Abdel Fatah al Sisi presidirán este lunes en Egipto una cumbre para la paz en Gaza, a la que asistirán el secretario general de la ONU y otros dirigentes mundiales.

La reunión, que tendrá lugar en la ciudad balnearia de Sharm el Sheij, reunirá a "líderes de más de 20 países", indicó la oficina del mandatario egipcio dos días después del acuerdo de un alto al fuego entre Israel y Gaza.

Acuerdo

Su objetivo, añadió, es "poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, intensificar los esfuerzos para lograr la paz y la estabilidad en Oriente Medio y marcar el comienzo de una nueva era de seguridad y estabilidad regionales".

Un "documento que pone fin a la guerra en la Franja de Gaza" será firmado durante la cumbre, precisó el domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto en un comunicado.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, confirmó su asistencia, al igual que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez que no fue invitado, el primer ministro británico, Keir Starmer, su homóloga italiana, Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, viajarán también a Egipto, informaron sus respectivas oficinas.

El Consejo Europeo estará representado por su presidente, Antonio Costa, y según los medios estatales, también se espera la asistencia del rey Abdalá II de Jordania.

Israel no asistirá

Israel no participará en la cumbre por la paz en Gaza prevista en Egipto, bajo el auspicio del presidente Trump y su homólogo egipcio Abdel Fatah al Sisi, indicó el portavoz del primer ministro israelí el domingo.

"Ningún responsable israelí participará" en la reunión, declaró Shosh Bedrosian, portavoz del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Hamás anunció que no participaría en la firma del documento y uno de sus altos representantes, Hosam Badran, declaró que el movimiento islamista palestino actuaba "a través de los mediadores cataríes y egipcios".

La cumbre coincidirá con la esperada liberación de los rehenes que siguen cautivos en Gaza, incluida en el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, que entró en vigor el viernes.

Desde entonces, cientos de miles de palestinos regresaron a Ciudad de Gaza, principal núcleo urbano del estrecho territorio, devastado por más de dos años de guerra que empezó con el ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

