martes 2  de  diciembre 2025
VIOLENCIA

Aspirante presidencial peruano sale ileso de un "ataque a balazos"

Rafael Belaúnde, líder del Partido Libertad Popular, fue atacado cerca de una vivienda familiar en Cerro Azul, cuando se desplazaba en su vehículo

Rafael Belaúnde, precandidato a la presidencia de Perú y líder del Partido Libertad Popular.

Rafael Belaúnde, precandidato a la presidencia de Perú y líder del Partido Libertad Popular.

Cortesía X @BelaundeRafael
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA - El precandidato a la presidencia de Perú Rafael Belaúnde salió ileso este martes de un ataque a balazos mientras viajaba en su auto en Cerro Azul, una localidad al sur de Lima, informó la policía.

El vehículo de Belaúnde, de 50 años y líder del Partido Libertad Popular, recibió varios disparos realizados por sujetos en moto.

"Se ha disparado contra el vehículo y contra él", señaló a la prensa el jefe de la policía peruana, general Óscar Arriola. En el ataque no se presentaron heridos de bala.

"Está ileso. No han logrado su objetivo los delincuentes", resaltó el exministro Pedro Cateriano, fundador de Libertad Popular, en declaraciones a la radio RPP.

En redes y medios se hizo viral una imagen de Belaúnde con trazos de sangre en la cara y en su camisa blanca.

La camioneta era "conducida por el político", confirmó el general Arriola, en base a los resultados de las primeras investigaciones y aclarando versiones iniciales de la policía de que un chofer acompañaba al dirigente.

La sangre sería producto de lesiones causadas por las esquirlas del parabrisas impactado por tres balas, dijo el propio jefe policial, que no precisó si los restos de vidrio alcanzaron al político o a algún otro eventual ocupante del vehículo.

Belaúnde fue atacado cerca de una vivienda familiar en Cerro Azul, próximo a la costa.

El político manifestó a la policía que "no ha recibido amenazas extorsivas o de otro tipo", indicó Arriola.

"Seguridad del sistema electoral"

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, lamentó y condenó el atentado e invocó al Poder Ejecutivo y Legislativo a que sumen esfuerzos a efectos de priorizar la seguridad del sistema electoral, de los candidatos y los ciudadanos.

"Este hecho nos alerta a priorizar la seguridad de estos procesos electorales", dijo Burneo a la radio RPP.

El líder del Partido Libertad Popular aspira a la presidencia en las elecciones que se llevarán a cabo el 12 de abril, entre un amplio grupo de precandidatos.

De momento, no figura entre los favoritos en las encuestas que encabezan el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori.

"Violencia"

Rafael Belaúnde es nieto del expresidente Fernando Belaúnde, quien gobernó Perú de 1963 a 1968 y de 1980 a 1985.

"Es un mal inicio de la campaña. (...) Hay que rechazar con firmeza este ataque que ha sufrido a balazos en la mañana Rafael Belaúnde", sostuvo Cateriano.

El dirigente enfatizó que Perú está "lamentablemente atravesando un contexto de actividad delincuencial activa".

De su lado, el exministro del Interior Gino Costa, próximo a Belaúnde, exhortó en la red X al gobierno a "dar las garantías a los postulantes a la presidencia y detener la violencia electoral ya".

Perú enfrenta en los últimos años una ola de violencia del crimen organizado jamás vista en el país.

"Masivas protestas"

Múltiples bandas extorsionan y asesinan a quienes se resisten al chantaje, lo que ha desencadenado protestas masivas lideradas por jóvenes y sectores de transportistas y comerciantes, que son los más afectados.

A raíz del avance imparable de la inseguridad, el Congreso destituyó en un juicio exprés a la entonces mandataria Dina Boluarte el 10 de octubre.

El jefe del parlamento, José Jerí, asumió el poder de manera interina hasta julio de 2026, cuando tomará juramento el nuevo presidente.

FUENTE: Con información de AFP

