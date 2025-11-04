EEUU ejecuta otro ataque "cinético" contra embarcación "narcoterrorista" en el Pacífico; dos muertos

MIAMI - El Departamento de Guerra de Estados Unidos confirmó este martes la ejecución de un " ataque cinético letal" contra otra embarcación operada por una organización terrorista designada (DTO), en aguas internacionales del Pacífico Oriental.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó de la muerte de dos "narcoterroristas" a bordo de una embarcación en aguas del Pacífico tras un ataque efectuado por el Ejército estadounidense, en el marco de su campaña de bombardeos contra barcos que transportan drogas y que en el Caribe ya ha dejado al menos 60 fallecidos.

La operación fue ordenada directamente por el presidente Donald Trump, informó Hegseth, a través de su cuenta oficial en redes sociales.

La embarcación, identificada por inteligencia militar como parte de una red de contrabando de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de tráfico de drogas y transportaba sustancias ilícitas. Durante el operativo, los dos hombres —presuntos narcoterroristas— que se encontraban a bordo fueron abatidos. No se reportaron bajas entre las fuerzas estadounidenses.

"Acción decisiva"

“El Departamento de Guerra, bajo la dirección del presidente Trump, llevó a cabo una acción decisiva para proteger a nuestros ciudadanos. Encontraremos y eliminaremos cada embarcación que intente traficar drogas hacia Estados Unidos”, declaró Hegseth en su red social X.

Asimismo, afirmó que “ningún terrorista de cartel tiene oportunidad contra el ejército estadounidense”.

La operación se enmarca en una política de seguridad nacional impulsada por la administración de Trump, que busca intensificar la lucha contra el narcotráfico transnacional y sus vínculos con organizaciones terroristas. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la nacionalidad de los fallecidos ni sobre la procedencia exacta de la embarcación.

Al menos otras diez personas han muerto en las últimas semanas en ataques del Pentágono contra embarcaciones en el Pacífico, mientras que en el Caribe esta cifra se elevó a más de 60, desde que Washington iniciase a principios de septiembre estos bombardeos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SecWar/status/1985863010376642677&partner=&hide_thread=false Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO).



Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling, transiting along a known… pic.twitter.com/OsQuHrYLMp — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 5, 2025

FUENTE: Con información de Redes Sociales/Europa Press