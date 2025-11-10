lunes 10  de  noviembre 2025
SALUD

EEUU elimina advertencias en terapias de reemplazo hormonal para la menopausia

Los funcionarios de la FDA enfatizaron que las nuevas recomendaciones permitirán una discusión más matizada entre pacientes y médicos

El secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr., durante una intervención en la Casa Blanca, Washington.

El secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr., durante una intervención en la Casa Blanca, Washington.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Las autoridades sanitarias estadounidenses anunciaron el lunes que solicitarán a los fabricantes de tratamientos hormonales para los síntomas de la menopausia que eliminen una advertencia sobre los riesgos potenciales asociados por considerar que fueron exagerados.

En la menopausia, que marca el fin del período reproductivo en las mujeres, la caída en los niveles de estrógeno puede causar sofocos, trastornos del sueño, sequedad vaginal y dolor durante las relaciones sexuales que las terapias de reemplazo hormonal (TRH) ayudan a aliviar.

Lee además
Tomar una taza de café deleita y es beneficioso para la salud.
SALUD

Dormir siestas después de beber el café del almuerzo trae beneficios para tu salud, ¿sabes por qué?
Aviones de combate F-16 del Ejército de Estados Unidos.
Acuerdo

Siria se une a la coalición internacional contra el Estado Islámico que dirige EEUU

Las TRH se utilizaban comúnmente hasta 2002, cuando un estudio generó inquietud al señalar que aumentaban la posibilidad de cáncer de mama y accidente cerebrovascular.

Desde entonces, incluyeron una advertencia de la agencia de medicamentos de Estados Unidos (FDA) sobre los riesgos, y las prescripciones disminuyeron drásticamente.

Pero el tema continuó dividiendo a la comunidad médica. Las críticas señalaron defectos en el estudio de 2002. Además, actualmente existen formas nuevas de TRH, con dosis reducidas.

"Estamos cuestionando ideas anticuadas y reafirmando nuestro compromiso con la medicina basada en evidencia que empodera en lugar de restringir", dijo el secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr, al presentar la decisión.

Más accesibles

Muchos miembros de la comunidad médica han instado a la FDA a reconsiderar su advertencia sobre las TRH, que podría disuadir a mujeres para quienes los beneficios podrían superar los riesgos.

Marty Makary, jefe de la FDA, reunió en julio a un panel de expertos para reevaluar las recomendaciones.

Las TRH "han ayudado durante décadas a las mujeres a aliviar los síntomas de la menopausia", destacó Makary, quien defiende la prescripción de estos medicamentos.

Según Makary, estos tratamientos podrían ayudar a reducir el deterioro cognitivo, prevenir la osteoporosis y las enfermedades cardiovasculares.

Los funcionarios de la FDA enfatizaron que las nuevas recomendaciones permitirán una discusión más matizada entre pacientes y médicos.

El presidente del Colegio Estadounidense de Ginecólogos y Obstetras, Steven Fleischman, estimó en un comunicado que esta decisión "mejorará la vida de las mujeres en la perimenopausia" (la fase antes de la menopausia) al hacer los tratamientos "más accesibles" y eliminar "obstáculos innecesarios".

"Como todos los medicamentos, los productos de estrógeno sistémico no están exentos de riesgos, y su uso debe basarse en una conversación individualizada entre los pacientes y sus médicos", agregó.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

EEUU resta credibilidad a las acusaciones de Petro: "Se presenta a sí mismo como un nuevo Bolívar"

La Corte Suprema de EEUU se pronunciará sobre el voto por correo

Netflix inaugura su primer centro de entretenimiento en Filadelfia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla en una conferencia de prensa en el Capitolio.
CONGRESO

Senado de EEUU termina con el cierre gubernamental más largo de la historia

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.
MUSEOS

Presidente Macron promete recuperar joyas robadas del Louvre

El dictador venezolano, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Exembajador James Story: "Maduro tiene los días contados"

Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
CONGRESO

Trump elogia acuerdo que pone fin al cierre del gobierno

Kilmar Abrego García pasa por seguridad al llegar a una oficina de campo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU, el 25 de agosto de 2025 en Baltimore, Maryland.
INMIGRACIÓN

Gobierno de Trump pide luz verde para deportar al salvadoreño Kilmar Ábrego García a Liberia

Te puede interesar

Miguel Uribe Londoño (C), padre del fallecido candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, asiste al velatorio de su hijo en el Congreso de Bogotá el 11 de agosto de 2025. El candidato presidencial colombiano Miguel Uribe falleció dos meses después de recibir un disparo en la cabeza durante un acto de campaña, según anunció su esposa la madrugada del 11 de agosto de 2025. El estado del legislador había vuelto a ser crítico tras sufrir una nueva hemorragia cerebral relacionada con el intento de asesinato durante un mitin el 7 de junio, en el que recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza.  video
COLOMBIA

Régimen de Maduro habría financiado el crimen de Miguel Uribe Turbay; se abre una línea de investigación

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
CONGRESO

Trump elogia acuerdo que pone fin al cierre del gobierno

Corte Suprema en Washington.
JUSTICIA

La Corte Suprema de EEUU se pronunciará sobre el voto por correo

Ministro de economía de Cuba, Alejandro Gil es destituido en plena crisis del combustible en la Isla
A puertas cerradas

El juicio por "espionaje" contra el exministro de Economía Alejandro Gil en Cuba, ya tiene fecha

El alcalde destituido de Bogotá, Gustavo Petro (izquierda), saluda a sus simpatizantes mientras su hijo Nicolás Petro observa desde el balcón del ayuntamiento durante una manifestación en el centro de Bogotá el 13 de enero de 2014. 
Otro frente judicial

Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, enfrenta un segundo juicio por corrupción