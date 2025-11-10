EEUU elimina advertencias en terapias de reemplazo hormonal para la menopausia

El secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr., durante una intervención en la Casa Blanca, Washington.

WASHINGTON — Las autoridades sanitarias estadounidenses anunciaron el lunes que solicitarán a los fabricantes de tratamientos hormonales para los síntomas de la menopausia que eliminen una advertencia sobre los riesgos potenciales asociados por considerar que fueron exagerados.

En la menopausia, que marca el fin del período reproductivo en las mujeres, la caída en los niveles de estrógeno puede causar sofocos, trastornos del sueño, sequedad vaginal y dolor durante las relaciones sexuales que las terapias de reemplazo hormonal (TRH) ayudan a aliviar.

Las TRH se utilizaban comúnmente hasta 2002, cuando un estudio generó inquietud al señalar que aumentaban la posibilidad de cáncer de mama y accidente cerebrovascular.

Desde entonces, incluyeron una advertencia de la agencia de medicamentos de Estados Unidos (FDA) sobre los riesgos, y las prescripciones disminuyeron drásticamente.

Pero el tema continuó dividiendo a la comunidad médica. Las críticas señalaron defectos en el estudio de 2002. Además, actualmente existen formas nuevas de TRH, con dosis reducidas.

"Estamos cuestionando ideas anticuadas y reafirmando nuestro compromiso con la medicina basada en evidencia que empodera en lugar de restringir", dijo el secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr, al presentar la decisión.

Más accesibles

Muchos miembros de la comunidad médica han instado a la FDA a reconsiderar su advertencia sobre las TRH, que podría disuadir a mujeres para quienes los beneficios podrían superar los riesgos.

Marty Makary, jefe de la FDA, reunió en julio a un panel de expertos para reevaluar las recomendaciones.

Las TRH "han ayudado durante décadas a las mujeres a aliviar los síntomas de la menopausia", destacó Makary, quien defiende la prescripción de estos medicamentos.

Según Makary, estos tratamientos podrían ayudar a reducir el deterioro cognitivo, prevenir la osteoporosis y las enfermedades cardiovasculares.

Los funcionarios de la FDA enfatizaron que las nuevas recomendaciones permitirán una discusión más matizada entre pacientes y médicos.

El presidente del Colegio Estadounidense de Ginecólogos y Obstetras, Steven Fleischman, estimó en un comunicado que esta decisión "mejorará la vida de las mujeres en la perimenopausia" (la fase antes de la menopausia) al hacer los tratamientos "más accesibles" y eliminar "obstáculos innecesarios".

"Como todos los medicamentos, los productos de estrógeno sistémico no están exentos de riesgos, y su uso debe basarse en una conversación individualizada entre los pacientes y sus médicos", agregó.

