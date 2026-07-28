martes 28  de  julio 2026
OPINIÓN

¿Está en peligro el gran plan de Trump para Oriente Medio?

La propuesta de Donald Trump para unir a los países árabes contra Irán se ve amenazada por la condición saudí de un Estado palestino y la escalada bélica en Medio Oriente.

Sonia Schott - opinión
Diario las Américas | SONIA SCHOTT
Por SONIA SCHOTT

El presidente Donald Trump siempre albergó el sueño de unir a todos los países árabes en torno a Israel para oponerse a Irán, pero hasta ahora, ese sueño sigue sin materializarse.

La semana pasada, como parte de esta estrategia para toda la región, el mandatario anunció que había acordado transferir tecnología nuclear a Arabia Saudita, aunque dejó claro que dicha transferencia estaba condicionada a que el reino aceptara establecer relaciones diplomáticas plenas con Israel.

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Cabe suponer que para el gobierno saudí esta condición podría resultar inaceptable, al menos por el momento.

Arabia Saudita siempre ha sostenido que cualquier acuerdo diplomático con Israel solo sería posible una vez alcanzado un acuerdo para la creación de un Estado palestino.

Mientras tanto, Israel, bajo la égida de Benjamín Netanyahu, de visita en Washington para conversar con Trump, se opone a la creación de un Estado palestino y las tropas israelíes siguen ocupando más de la mitad de la Franja de Gaza, donde la paz está más frágil que nunca.

Otro desafío para el republicano es que la guerra con Irán no muestra signos de terminar.

Si bien Estados Unidos suspendió sus ataques contra Irán el domingo pasado y Teherán hizo lo mismo, la situación es incierta a pesar de que una vez más, se intensifican los esfuerzos para retomar las negociaciones sobre un acuerdo de alto el fuego provisional.

Y es que la violencia se había intensificado tras el lanzamiento de ataques nocturnos por parte de Estados Unidos contra objetivos militares iraníes, mientras Irán respondía con ataques recíprocos contra países de la región del Golfo.

Los hutíes de Yemen, financiados y respaldados por Irán, también se han sumado nuevamente al conflicto; hace unos días, atacaron petroleros saudíes que navegaban por el mar Rojo.

La escalada bélica había disparado el precio del petróleo hasta los 100 dólares por barril, pero cayó bruscamente el lunes, llegando a tocar un mínimo de 82,11 dólares por barril antes de recuperar parte del terreno perdido y cotizar en torno a los 83,72 dólares por barril, hasta nuevo aviso.

Esta fluctuación fue impulsada por las señales de distensión en las tensiones geopolíticas que redujeron la preocupación por posibles interrupciones en el suministro.

El anuncio sobre la transferencia de tecnología nuclear a Arabia Saudita suscitó de inmediato el temor de que, en el futuro, los saudíes intenten fabricar una bomba nuclear si logran dominar el proceso de enriquecimiento de uranio.

Trump, por su parte, ha afirmado que el acuerdo de transferencia tecnológica no permitiría ningún paso posterior encaminado a adquirir armas nucleares; no obstante, el momento elegido para el anuncio resulta inoportuno, dado que el presidente insiste constantemente en que nunca se debe permitir que Irán posea una bomba nuclear.

La cuestión de fondo es si la visión de Trump de un Oriente Medio unido resulta práctica o viable en las circunstancias actuales, especialmente cuando el propio mandatario ha responsabilizado a Israel de la hostilidad que enfrenta a nivel mundial, citando las acciones militares emprendidas contra Hamás en Gaza y contra Hezbolá en el Líbano, que han provocado numerosas víctimas civiles.

Todavía resulta difícil imaginar que un país como Arabia Saudita considere alinearse diplomáticamente con Israel mientras continúen estos ataques.

Es bueno recordar que, el mandatario comenzó a darle forma a su sueño durante su primer mandato, cuando Baréin y los Emiratos Árabes Unidos firmaron los denominados Acuerdos de Abraham. para establecer relaciones plenas con Israel.

Trump desea que los Acuerdos incluyan a otros países árabes durante su segundo mandato; el tema es que, si continúan la guerra con Irán y las acciones de Israel en Gaza y en el Líbano, las probabilidades de que esto suceda no son alentadoras.

Mientras tanto, tanto en Washington como en el resto del país, se preguntan cómo y cuándo terminará esta conflictiva historia.

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