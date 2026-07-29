miércoles 29  de  julio 2026
Guerra

EEUU lanza ataques contra Irán en respuesta a intentos de ofensiva contra sus tropas

Las autoridades estadounidenses como una "respuesta poderosa" a las acciones iraníes del día anterior contra sus tropas en la región

Un avión de combate F/A-18E Super Hornet en la cubierta del USS George H.W. Bush (CVN 77), al momento del despegue.

Un avión de combate F/A-18E Super Hornet en la cubierta del USS George H.W. Bush (CVN 77), al momento del despegue.

@CENTCOM
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Estados Unidos comenzó este miércoles una nueva ronda de ataques contra Irán en respuesta a los intentos de Teherán de atacar a fuerzas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente, informó el Comando Central de EEUU (CENTCOM).

Los bombardeos comenzaron a las 20:00 hora del Este de Estados Unidos (02:00 GMT del jueves) y fueron descritos por las autoridades estadounidenses como una "respuesta poderosa" a las acciones iraníes del día anterior contra sus tropas en la región.

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Antes del anuncio oficial, funcionarios estadounidenses habían asegurado a medios locales que la operación correspondía a una represalia por un ataque de misiles iraníes dirigido contra una base estadounidense en Jordania el martes.

Acerca de ese ataque específico, las fuerzas armadas estadounidenses lo calificaron como "sorpresivo", pero aseguraron que cada uno de los misiles fue interceptado a tiempo.

Durante una rueda de prensa en el Despacho Oval, el presidente, Donald Trump, había prometido responder con contundencia al intento fallido de Teherán de sorprender a las tropas estadounidenses en la región.

Este nuevo ataque anunciado por el CENTCOM se suma a una serie de agresiones que han reactivado la tensión en Oriente Medio pese a que el mismo Trump había dicho que el fuego sería suspendido mientras mantenían conversaciones con la República Islámica.

FUENTE: Con información de EFE

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