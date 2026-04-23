EEUU facilita acceso a la marihuana para uso medicinal

WASHINGTON.- El gobierno de Donald Trump reclasificó el jueves al cannabis dentro de una categoría menos restrictiva, lo que facilita su uso con fines médicos en Estados Unidos, según el fiscal general.
La marihuana fue reclasificada como una droga con un potencial moderado o bajo de dependencia física y psicológica
WASHINGTON.- El gobierno de Donald Trump reclasificó el jueves al cannabis dentro de una categoría menos restrictiva, lo que facilita su uso con fines médicos en Estados Unidos, según el fiscal general.
La marihuana fue reclasificada como una droga con un potencial moderado o bajo de dependencia física y psicológica, lo que "amplía el acceso de los pacientes a tratamientos y da a los médicos más herramientas para tomar decisiones de salud mejor fundamentadas", afirmó el fiscal general interino, Todd Blanche, en X.