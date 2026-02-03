martes 3  de  febrero 2026
¿SEGUNDA DERROTA?

Autoridades electorales de Florida frenan legalización de marihuana por falta de firmas

La División de Elecciones certificó que la propuesta no alcanzó el umbral de adhesiones requerido mientras los organizadores denuncian obstrucción administrativa

Marihuana de uso medicinal en Florida

Marihuana de uso medicinal en Florida

PIXABAY
Por Daniel Castropé

MIAMI.- La iniciativa ciudadana destinada a legalizar el uso recreativo de cannabis en Florida quedó fuera de la boleta electoral de noviembre de 2026 después de que la División de Elecciones confirmó que el comité organizador no reunió el número de firmas verificadas exigido por la ley antes del plazo límite.

Las autoridades estatales notificaron el incumplimiento del requisito al contabilizar cerca de 784.000 rúbricas válidas, una cifra inferior a las casi 880.000 necesarias para someter la enmienda constitucional a votación popular.

Lee además
El Medicaid es uno de los programas para personas de bajos recursos.
MÁS COBERTURA

Florida reactiva batalla legal y ciudadana para llevar expansión de Medicaid a boleta electoral de 2028
 Melanie Griffin, secretaria del DBPR, brinda apoyo a la ley.
LEYES EN TALLAHASSEE

Respaldan ley Megan contra venta de sustancias adictivas y dañinas en tiendas de vapeo y gasolineras de Florida

Guerra de cifras y acusaciones de fraude

El anuncio oficial representa un revés para los defensores de la medida, quienes buscaban un segundo intento tras el resultado desfavorable de la Enmienda 3 en 2024.

El fiscal general James Uthmeier y otros funcionarios de la administración del gobernador Ron DeSantis declararon “muerta” la propuesta y confirmó la apertura de decenas de investigaciones penales por presuntas falsificaciones en el proceso de recolección.

Para el oficialismo, la brecha de casi 100.000 adhesiones y el vencimiento de los plazos legales hacen inviable el avance procedimental de la medida hacia las urnas.

Este escrutinio forma parte de una política más estricta implementada por el gobierno republicano en Florida para endurecer los controles sobre las iniciativas ciudadanas bajo la premisa de proteger la integridad del sistema electoral.

Defensa de los promotores

Smart & Safe Florida, el grupo impulsor respaldado financieramente por la empresa Trulieve, calificó el anuncio gubernamental de prematuro y rechazó la versión oficial.

Los portavoces de la campaña aseguran haber presentado más de 1.4 millones de peticiones brutas y atribuyen el déficit a cambios de criterio y directrices de última hora por parte del Estado.

El comité organizador interpuso demandas contra el secretario de Estado, Cord Byrd, por supuestas irregularidades en el conteo.

Además, la defensa legal sostiene que la oficina electoral eliminó decenas de miles de firmas de forma arbitraria, como aquellas provenientes de votantes inactivos o recolectadas por personas con disputas de residencia.

Temas
Te puede interesar

Florida avanza hacia reglas más estrictas para el uso de bicicletas eléctricas

Florida endurece ofensiva judicial contra trata de personas y delitos sexuales contra niños

Legisladores de Florida toman medidas frente al óxido nitroso, el peligroso "gas de la risa"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson
WASHINGTON

Congreso de EEUU pone fin al cierre presupuestal del gobierno

Centro de Pronósticos del Tiempo, INSMET. Pronóstico del tiempo para la tarde y la noche del 03 de febrero de 2026.
CLIMA

Cuba registra récord de temperatura mínima de 0 ºC

Personas muestran retratos de presos políticos durante una manifestación de familiares en la Universidad Central de Venezuela en Caracas el 13 de enero de 2026.
REPRESIÓN

ONG venezolana alerta sobre 63 presos políticos con patologías graves y condiciones de neurodivergencia

Oscar Ernesto Sánchez-Aguire, de 26 años.
ATAQUE VIAL

Detienen a hombre acusado de agredir a conductora y provocar choque en La Pequeña Habana

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump recibe a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro.
WASHINGTON

Trump recibe al presidente Gustavo Petro en la Casa Blanca

Te puede interesar

Beneficiarios del programa SNAP enfrentan nuevos requisitos laborales y restricciones en la compra de alimentos a partir del 1 de febrero de 2026.
ASISTENCIA ALIMENTARIA

Nuevos requisitos y recortes al programa SNAP entran en vigor en EEUU

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El expresidente Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton.
INVESTIGACIóN

Bill y Hillary Clinton testificarán ante el Congreso por caso Epstein

El presidente colombiano Gustavo Petro (izq.) junto al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, en la Casa Blanca.
WASHINGTON

Petro califica de "positiva" la reunión con el presidente Trump

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson
WASHINGTON

Congreso de EEUU pone fin al cierre presupuestal del gobierno

Imagen referencial del invierno en Miami Beach.
INVIERNO ATÍPICO

El frío no cede en el sur de Florida y otro frente amenaza con prolongar las bajas temperaturas