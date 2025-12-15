lunes 15  de  diciembre 2025
EEUU

La Casa Blanca evalúa reclasificar la marihuana como una "droga menos peligrosa"

A nivel federal, la marihuana está actualmente clasificada como una sustancia de la Lista I (1), al mismo nivel que drogas como la heroína y el LSD

Marihuana, el controvertido asunto.

Marihuana, el controvertido asunto.

Canva
Legalización de cannabis medicinal

Legalización de cannabis medicinal

Canva
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que su administración podría impulsar la flexibilización de las restricciones federales sobre la marihuana, reclasificándola como una droga menos peligrosa.

"Lo estamos considerando", declaró Trump a la prensa cuando le preguntaron si se estaba discutiendo una orden ejecutiva sobre el tema.

Lee además
Imagen referencial de una planta de marihuana o cannabis. 
FLORIDA

Nueva propuesta para legalizar uso de marihuana rebasa necesarias firmas
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, asiste a una reunión con sus homólogos francés, británico y alemán en Londres el 8 de diciembre de 2025.
CONFLICTO

Enviado de EEUU anuncia reunión con Zelenski y dirigentes europeos en Berlín

"Mucha gente quiere que se lleve a cabo la reclasificación, porque ello daría lugar a una gran cantidad de investigaciones que no se pueden realizar a menos que se reclasifique, así que la estamos considerando seriamente", dijo.

A nivel federal, la marihuana está actualmente clasificada como una sustancia de la Lista I (1), al mismo nivel que drogas como la heroína y el LSD. El gobierno considera que estas drogas tienen un alto potencial de abuso y no tienen un uso aceptado para el tratamiento médico.

Marihuana medicinal

Sin embargo, decenas de estados de Estados Unidos ya cuentan con programas legales de marihuana medicinal, y muchos también han aprobado su uso recreativo.

Según un informe reciente de The Washington Post, Trump pretende impulsar una reclasificación a la Lista III, que incluye sustancias que se consideran con valor médico y menor potencial de abuso.

Esa categoría incluye la ketamina y los esteroides anabólicos.

La reclasificación no significa legalización ni despenalización, pero la flexibilización de las restricciones federales podría tener efectos en cadena, como la reducción de las barreras para llevar a cabo investigaciones.

También podría tener importantes implicaciones fiscales para las empresas que cultivan y venden cannabis de forma legal.

El presidente de Estados Unidos no puede reclasificar una droga de forma unilateral. The Washington Post informó de que se prevé que Trump firme una orden ejecutiva en la que se ordene a las agencias federales que procedan a la reclasificación.

La administración del demócrata Joe Biden ya había intentado la reclasificación, pero los esfuerzos se estancaron y no se completaron antes de que Trump asumiera el cargo a principios de 2025.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Buque petrolero incautado frente a costas de Venezuela irá a un puerto de EEUU, el crudo será confiscado

Casa Blanca califica como falso el informe sobre posible despido de la secretaria de Seguridad Nacional

Trump anuncia paquete de ayuda de $12.000 millones para agricultores estadounidenses

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.  
SUCESOS

Arrestan a hijo como principal sospechoso en asesinato de sus padres Rob y Michele Reiner

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
Según su portavoz

María Corina Machado padece una fractura vertebral desde su agitada salida de Venezuela

José Antonio Kast, presidente electo de Chile
TRIUNFO ELECTORAL

Liderazgo republicano del sur de Florida celebra giro conservador en Chile

Local donde ocurrieron los hechos, localizado en el 968 SW 8th Street, de La Pequeña Habana.
SUCESO

Mujer muere tras quedar atrapada en congelador de una tienda Dollar Tree en Miami

Rafael Pineyro, concejal de Doral.
HASTA 3.000 DÓLARES

Doral estrena programa de subsidio para familias con necesidades económicas

Te puede interesar

Periodistas esperan fuera de la entrada de las oficinas de la BBC en Londres.
EEUU

Trump demanda en un tribunal de Miami a la BBC por 10.000 millones de dólares por "difamación"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Personas saliendo del mercado, con el área de parqueo al fondo
ALERTA

Llega a Miami-Dade auditoría en los permisos de parqueo por discapacidad física

La senadora colombiana Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, defiende los valores tradicionales y el combate frontal a los grupos armados ilegales
ELECCIONES 2026

Oposición colombiana elige a la senadora Paloma Valencia como su candidata a la presidencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
Narcotráfico

Trump clasifica el fentanilo como "arma de destrucción masiva" y una amenaza a la seguridad nacional

1.10 billones de dólares, con un pago único de $503.4 millones se juegan en la lotería del Powerball para hoy.
ATENCIÓN

Powerball pone a soñar a millones con un premio histórico que podría caer en Navidad