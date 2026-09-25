viernes 25  de  septiembre 2026
SEGURIDAD

EEUU felicita a Honduras por declarar organizaciones terroristas a tres grandes maras

La decisión se produce mientras Honduras estrecha su cooperación con Estados Unidos mediante el denominado Escudo de las Américas

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.

AFP
Por María Graterol

WASHINGTON.- El Departamento de Estado de Estados Unidos felicitó este viernes a las autoridades de Honduras por declarar como organizaciones terroristas a la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el denominado Cártel del Diablo, una decisión que, según Washington, fortalecerá la capacidad del país centroamericano para combatir el crimen organizado.

"Felicitamos a las autoridades de Honduras por designar a la Mara Salvatrucha (MS-13), a la pandilla Barrio 18 y al Cártel del Diablo como organizaciones terroristas extranjeras. Estos grupos criminales representan una amenaza directa para la paz, la seguridad y la prosperidad de nuestro hemisferio", escribió en X Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.

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"Esta histórica designación fortalecerá la capacidad de respuesta de Honduras frente al narcotráfico, ayudará a combatir la financiación de actividades delictivas e impulsará significativamente los esfuerzos conjuntos para proteger nuestras fronteras", agregó.

Honduras amplía la ofensiva contra el crimen organizado

El pasado 18 de septiembre, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) de Honduras acordó declarar como organizaciones terroristas a tres estructuras criminales, cuyos nombres no fueron divulgados inicialmente por las autoridades por razones operativas.

Posteriormente, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, confirmó que se trataba de la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el Cártel del Diablo. La declaratoria se produjo tras reformas al Código Penal que facultaron al CNDS para catalogar como asociaciones terroristas a determinadas estructuras criminales.

Velásquez también afirmó que al menos otras 25 agrupaciones criminales están bajo evaluación y podrían ser incluidas posteriormente en la categoría de organizaciones terroristas.

La medida contempla nuevas herramientas para perseguir a integrantes de estas estructuras, entre ellas un circuito especializado para delitos de terrorismo y disposiciones especiales en materia penitenciaria. Las autoridades también anunciaron que miembros de estos grupos podrán ser trasladados a módulos de máxima seguridad y estarán sujetos a un régimen especial de comunicaciones y visitas.

Washington refuerza cooperación regional

La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en América se encuentra entre las prioridades de seguridad del Gobierno del presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

El Gobierno del presidente hondureño Nasry Asfura también se incorporó al denominado Escudo de las Américas, una iniciativa de cooperación regional impulsada por Estados Unidos para combatir de manera conjunta a organizaciones vinculadas con el narcotráfico y el crimen organizado.

Durante una reunión del mecanismo celebrada en Nueva York esta semana, los países participantes anunciaron medidas individuales y colectivas contra 24 organizaciones identificadas como vinculadas al narcoterrorismo, entre ellas la MS-13 y la Pandilla 18.

FUENTE: El Heraldo/La Prensa/EFE

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