Presidente de Colombia anuncia extradición a EEUU de alias "Araña", jefe de Comandos de la Frontera

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, mostró a Giovanni Andrés Rojas, alias "Araña", que será extraditado a EEUU, el 25 de septiembre de 2026.. "Este bandido es cabecilla de los narcoterroristas Comandos de la frontera, una disidencia de las antiguas FARC", señaló.

BOGOTÁ.- El Gobierno de Colombia inició este viernes el proceso de extradición a Estados Unidos de Giovanny Andrés Rojas, alias "Araña", jefe del grupo narcoparamilitar Comandos de la Frontera. Está acusado por una corte del sur de California de delitos de narcotráfico y organización criminal.

"Compatriotas, hoy estoy cumpliendo un deber y un compromiso. Este criminal que ven aquí es Giovanni Andrés Rojas, alias 'Araña'. Este bandido es cabecilla de los narcoterroristas Comandos de la Frontera, una disidencia de las antiguas FARC que estuvo vinculada a la Segunda Marquetalia de otro narcoterrorista que vamos a dar de baja o vamos a extraditar, 'Iván Márquez'. El gobierno de los Estados Unidos lo requiere por narcoterrorismo y concierto para delinquir. La Corte Suprema de Justicia de Colombia autorizó su extradición y yo, sin dilación de ninguna clase, la firmé de manera inmediata", dijo el presidente Abelardo De la Espriella en un video.

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Hoy se hizo efectiva la extradición de alias “Araña” a los Estados Unidos.



Como Presidente de la República hice personalmente la entrega de Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, cabecilla de los Comandos de la Frontera y requerido por la justicia de los Estados Unidos.



La Corte… pic.twitter.com/BbGvqkiydV — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 25, 2026

El mandatario aseveró que alias "Araña" estuvo cobijado por uno de esos procesos de paz que concluyó cuando asumió la Presidencia de Colombia, el pasado 7 de agosto.

"En mi gobierno se acabó la impunidad. La paz no se construye protegiendo a narcoterroristas como este bandido. Yo me comprometí desde la campaña y lo estoy cumpliendo como presidente de la República a luchar de manera decidida contra el narcotráfico. El narcotráfico es el peor cáncer que tiene una sociedad y yo, con la ayuda de Dios y el trabajo patriótico de nuestra fuerza pública, lo voy a extirpar. Para acabar con ese cáncer, queridos compatriotas, hay que fumigar la fuente primigenia de todas las formas de violencia en Colombia: Los cultivos ilícitos, las más de 360 mil hectáreas de coca", subrayó.

Dijo que quienes se oponen a la fumigación de los cultivos, "están indirecta o directamente patrocinando que las calles de los Estados Unidos, de Europa y de otras latitudes del mundo se llenen de cocaína. Colombia hoy está produciendo el 80 por ciento de la cocaína que consume el mundo. La fumigación va y lo voy a lograr, porque si queremos que haya seguridad, hay que acabar con el combustible que la financia".

El mandatario derechista también informó que ha firmado 94 extradiciones. "Les aseguro, compatriotas, que vendrán muchas más", afirmó.

Capturados en Colombia

El presidente colombiano publicó este viernes algunas de las cifras de los últimos operativos contra los grupos armados. "Desde el 7 de agosto, el balance registra 25.353 capturas y 102.714 kilos de estupefacientes incautados", escribió en redes sociales.

Abelardo De la Espriella también indicó que, en las últimas 24 horas, las fuerzas de seguridad detuvieron a 72 personas, mientras que "seis narcoterroristas" fueron abatidos.

A su vez, destacó el operativo de esta semana en Santa Marta contra el grupo narcoparamilitar Los Pachenca.

"En Santa Marta fueron capturadas cuatro personas requeridas en extradición por Estados Unidos. También se incautaron más de 17.000 galones de insumos líquidos asociados al narcotráfico", celebró. "¡Los vamos a acabar!", advirtió.

FUENTE: Con información de Europa Press/Abelardo De la Espriella