María Corina Machado lista para recorrer el país y recoger propuestas de la gente para exigir elecciones

CARACAS. - Luego de su regreso histórico a Venezuela este domingo, la líder de la oposición María Corina Machado tiene previsto en su agenda “de acuerdos” recorrer el país y recoger propuestas para hacerlas llegar a la mesa de conversaciones del chavismo y de un sector de la oposición, en busca de concretar la transición hacia las elecciones .

Claudia Macero, jefe de comunicaciones de Vente Venezuela, organización política de Machado, dio la información en un programa de radio este lunes, tras la llegada sorpresiva de la opositora quien recorrió en caravana seis estados hasta llegar a Caracas, ayer en la noche.

“Ella se mostró en seis estados y no es suficiente, va a ir a todos los estados del país con esa agenda de recoger lo que los venezolanos están sintiendo y tener la posibilidad de demostrarlo, y es que Venezuela está lista para ese proceso que sabemos viene el año próximo de convocarse la elección presidencial”.

Macero, no obstante, aseguró que Machado se dirigirá al país en las próximas horas para suministrar detalles de su regreso y de la agenda que cumplirá en el país, tras ser consultada acerca de si, una vez en el país, tiene previsto reunirse con representantes del chavismo y de sectores de la oposición y de la Asamblea Nacional de 2015 que conducen el diálogo.

#AHORA | ¡Aragua en la calle con @MariaCorinaYA!



Las calles aragüeñas unidas en una sola voz: libertad, justicia y el reencuentro de todas las familias venezolanas. pic.twitter.com/BGrEDkMY6F — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) October 25, 2026

Machado hacia la transición

Luego de hacer referencia al emotivo recibimiento de ciudadanos a la opositora y Nobel de la Paz 2025 en su inesperada aparición para apurar la transición, Macero dejó claro que “ella prometió que volvería y está aquí, y al final se demostró esa confianza que hay en su palabra y en su liderazgo”.

La jefa de comunicaciones se abstuvo de adelantar detalles de si el regreso estuvo acordado con la jefa encargada del país, Delcy Rodríguez, una de las grandes interrogantes en torno al regreso de Machado, debido a su seguridad.

“No lo sé, creo que será ella quien lo informe, pero el mensaje del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, es claro: forma parte de un proceso de transición que atraviesa Venezuela y que requiere de todas las partes. Y que evidentemente no puede dejar por fuera a María Corina Machado”.

“No hay un proceso de transición y de elección creíble sin la fuerza y la legitimidad de la gente que ella representa, y eso los venezolanos lo tienen claro”, subrayó.

“Ella va a ser parte de ese proceso y será un catalizador de cosas buenas”

Agenda para las elecciones

Macero afirmó que lo previsto por Machado hasta el momento es “acompañar a la gente”.

“Tenía casi 10 meses sin poder llegar y lo logró, ella prometió que volvería y está aquí, y al final se demostró esa confianza que hay en su palabra y en su liderazgo”, dijo tras reiterar los siete intentos frustrados de Machado en volver a su país desde que salió al exilio a finales del año pasado para recoger en Oslo el Premio Nobel de la Paz.

“Ahora lo que está previsto es un trabajo muy firme de acompañamiento a la transición, de trabajar junto a EEUU en liderar este proceso, ahora con un sello que es el de la gente, de los ciudadanos y eso le da la legitimidad para que el proceso avance y sea realmente estable”, afirmó.

Indicó que el fervor ciudadano manifestado en la ciudad de Barquisimeto, en donde Machado apareció y asistió a las iglesias de la Divina Pastora y de Santa Rosa, fue “una pequeña muestra de lo que viene en el país en términos de acompañamiento y de ejercer el mandato que dieron los venezolanos el 28 de julio de 2024”.

Recorrido por Venezuela

“Finalmente vemos eso demostrado en la calle, la unidad en el sentimiento de un cambio, la gente lo que está pidiendo es una elección presidencial, tener la oportunidad de elegir”, dijo con miras a que el proceso sea convocado en el 2027.

Añadió que mientras avanzan las discusiones en la mesa de diálogo ”la gente siente que hace falta una silla en esa mesa”.

“El rol de María Corina es escuchar las propuestas de la gente e incorporarlas a esa mesa. Ella ha expresado su disposición de sentarse no solo con Delcy (Rodríguez), sino con quien se tenga que sentar de cara al país para que esas cosas pasen”.

“EEUU y la gente saben que ella es una garantía de que este proceso está teniendo éxito y así lo ha manifestado, ha dicho ‘usemos este proceso y lo que yo represento para darle la fuerza a este sentimiento’ y la necesidad de cambio que ayer vimos en la calle y en los sondeos”, puntualizó.

¡Cerramos con Caracas y su energía!



Gracias, Venezuela. pic.twitter.com/cRPXEtSGCp — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 26, 2026

FUENTE: Con información de Claudia Macero en el programa de Román Lozinski en MundoUr (Unión Radio)