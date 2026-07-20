lunes 20  de  julio 2026
MEDIO ORIENTE

EEUU extiende bombardeos contra Irán en la 9na noche consecutiva

El alcance de los bombardeos estadounidenses se extiendió mucho más allá de las regiones del sur de Irán, donde se habían limitado desde la reanudación de las hostilidades el 7 de julio

Aviones F-18 Súper Hornet en el portaaviones Abraham Lincoln que se encuentra en el Medio Oriente.

Aviones F-18 Súper Hornet en el portaaviones Abraham Lincoln que se encuentra en el Medio Oriente.

DANIEL KIMMELMAN / NAVY AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Por novena noche consecutiva, El ejército y la Marina de Estados Unidos lanzaron otra andanada de ataques contra Irán el domingo, anunció en X el Comando Central de Estados Unidos encargado del Medio Oriente (Centcom).

Irán afirmó el lunes que afronta una "guerra a gran escala" contra Estados Unidos, que lanzó una nueva ola de bombardeos nocturnos contra su territorio, incluida una ciudad en la que se encuentra una central nuclear.

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Washington disparó contra instalaciones militares y ejecutó ataques en Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear en funcionamiento del país.

La central de Darkhovin, aún en construcción, también fue blanco de ataques, según versiones de los terroristas iraníes.

Respuesta de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que las últimas ofensivas militares contra Irán fueron en honor a los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses fallecidos en los últimos días.

Dos militares estadounidenses murieron el viernes en ataques contra una base en Jordania, y otro soldado falleció el domingo durante la destrucción controlada de municiones sin explotar procedentes de un dron iraní en el norte de Irak.

En total 17 militares estadounidenses han muerto desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

Desde hace una semana, el alcance de los bombardeos estadounidenses se extiendió mucho más allá de las regiones del sur de Irán, donde se habían limitado desde la reanudación de las hostilidades el 7 de julio, para llegar al centro y al noroeste del país, según fuentes locales.

"La realidad es que hoy la República Islámica de Irán está inmersa en una guerra a gran escala", dijo el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y añadió que deben "ser realistas y aceptar las consecuencias naturales de esta resistencia", según versiones sobre un comunicado oficialista.

Un memorando de entendimiento firmado entre Irán y Estados Unidos el 17 de junio fue roto por el régimen de Irán mediante ataque a buques comerciales en el Estrecho de Ormuz.

El pacto, que se suponía debía abrir un ciclo de negociaciones de paz, fue destruido por los extremistas del ejército de Teherán.

Teherán volvió a disparar este lunes a sus vecinos Kuwait y Baréin, aliados de Washington, al tiempo que aseguró continuar sus conversaciones con Estados Unidos a través de mediadores.

Vía diplomática

"El aparato diplomático ha estado activo estos últimos días", declaró el portavoz de la Cancillería, Esmail Baqai, durante una rueda de prensa en Teherán.

El ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, tiene previsto viajar este lunes a Pakistán, uno de los mediadores junto con Catar y Omán, según una fuente del ministerio.

EEUU reactivó el bloqueo naval a los puertos iraníes mientras el Estrecho de Ormuz sigue como un objetivo de prioridad tanto para Washington como para el régimen islámico.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO informó el lunes de que un buque estaba en llamas en el estrecho, a unos 15 kilómetros al noroeste de la localidad omaní de Kumzar, sin precisar la causa del incendio.

El domingo por la noche, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó a la comunidad internacional a unirse a Washington para "proteger el transporte marítimo" en este paso.

FUENTE: Con información de AFP y EFE.

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